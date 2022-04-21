楊銘威確診工作暫停 老婆方志友PCR採檢陰性

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）藝人楊銘威今天傳出確診COVID-19，他的經紀人稍早證實消息，表示楊銘威PCR採檢陽性，目前在家隔離休養，手上工作也都先暫停，老婆方志友PCR採檢則為陰性，身體無恙。

楊銘威近來參加節目「來吧！營業中」與戲劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」備受關注，人氣直升。不過共同拍攝「來吧！營業中」的藝人姚元浩，剛因另一檔節目「就是這味」製作人確診，緊急PCR採檢為陰性；沒想到，今天卻傳出楊銘威確診消息。

楊銘威經紀人告訴中央社記者：「楊銘威昨晚開始發燒，為保險起見今早去做PCR，採檢後確診，通報後，目前在家一人一室隔離休養。」老婆方志友則是PCR採檢陰性。現在TVBS「來吧！營業中」也暫停錄影，以藝人健康為重。

而楊銘威正在拍攝「我的婆婆」電影版「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」劇組，則回應中央社記者，開鏡當天之後，就沒有楊銘威的戲，除了開鏡拍照有摘下口罩外，所有幕前幕後人員都是全程口罩緊戴。

「我的婆婆」劇組希望楊銘威早日康復，也期望所有正在拍攝的影視工作者大家都平安。目前劇組會依照中央防疫規範拍攝，嚴格落實防疫措施，規定所有進劇組幕前幕後工作人員定期快篩，演員除錄影外，包括彩排休息皆須全程配戴口罩，防疫組將採每1小時酒精消毒一次，期望與所有影劇同仁度過疫情難關。（編輯：陳仁華）1110421