金棕櫚名導合作馬偕電影劇本徵件 朱延平打雜也甘願

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（中央社記者葉冠吟台北27日電）為紀念馬偕博士來台奉獻150週年，中華民國基督教會協會舉辦馬偕電影劇本徵件大賽，更邀到坎城金棕櫚獎名導羅蘭．約菲擔任得獎作品導演，讓導演朱延平興奮說去劇組打雜也願意。

教會協會今天舉辦記者會宣告劇本徵件開跑，廣邀各界好手，不分海內外、中英文共襄盛舉競逐首獎，獲首獎作品若獲奧斯卡編劇採用，可獲得新台幣152萬元獎金，還有機會與3度獲奧斯卡獎提名、以電影「教會」贏得坎城影展金棕櫚獎的英國名導羅蘭．約菲（Roland Joffé）合作。

教會協會透露，電影總預算為新台幣6000萬元，因緣際會下聯絡到導演羅蘭．約菲，對方也始終因找不到適當題材拍攝「教會」第2集而苦惱，雙方一拍即合，導演更一口答應願意執導，唯一條件是要有好劇本。今天羅蘭．約菲也親自拍攝VCR向記者會現場打招呼。

教會協會指出，劇本大賽分為初選和複選兩階段。初選時，參賽者須投稿5000字內的劇本大綱，截止日期為6月中旬。評審團將選出10件入圍作品，每位入圍者除可獲大綱獎金2萬元外，也須根據所提出之大綱撰寫完整劇本，以進入第二階段的複選。評審團最終評選出的首獎，可贏得50萬元，並將由羅蘭．約菲指定的好萊塢編劇改寫成英文劇本開拍，將另致酬100萬元。

今天參與記者會的導演朱延平笑言，當初聽到羅蘭．約菲要來台灣拍電影，而且還是拍「台灣」的電影時，覺得匪夷所思，直到今天看到導演的VCR影片後，相當興奮，認為這是台灣電影非常盛大的事，自己就算是當個打雜、幫忙吼的副導演或提供劇本意見者都很樂意，「如果有榮幸參與任何一點小小的部分，都是我最大的光榮」。

至於是否有規劃拍攝新作，朱延平說因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延宕2年的監製電影「小子」，6月終於要正式開拍，「它原本叫『小子難纏』，結果還真的『難產』兩年，我就把『難纏』拿掉，終於要拍了」，並透露將由陳昊森、「大霈」李霈瑜主演。

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不過近期本土疫情持續升溫，每日確診數都突破新高，朱延平直呼很頭痛，但劇組已延期太久，只能走一步算一步，盡力和疫情共存，目前也已打完3劑疫苗。

朱延平也分享，現在疫情指揮中心將隔離準則換成「3＋4」（3天隔離＋4天自主防疫）對劇組來說，確實比較方便，「以前是『10＋7』就比較辛苦，劇組停10天再拍是非常巨大的損失，停3天大家還可以接受，大家一起努力度過難關」。（編輯：陳仁華）1110427