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錢薇娟現身全明星觀察中 嗆郭泓志：要取代我？

2022/4/28 19:50
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（中央社記者葉冠吟台北28日電）球星郭泓志參與的實境節目「全明星觀察中2」，最新一集出現重量級嘉賓錢薇娟，一亮相就火藥味十足說「聽說有人要取代我」，但郭泓志完全沒在怕，還隔空嗆聲曹佑寧。

製作單位今天發布新聞稿指出，郭泓志在「全明星觀察中2」中，與「王子」邱勝翊、邱宇辰、晏柔中、吳心緹、潘君侖、王品澔共同入住宜蘭縣冬山鄉鹿埔村，在第3集時，「全明星運動會」藍隊領隊錢薇娟突然現身，看到郭泓志第一句話就說「聽說有人要來取代我？我就趕快來了」，充滿濃濃火藥味。

不過錢薇娟也拿出領隊的本能，先邀約郭泓志來當選手，更打趣問「壘球能不能破曹佑寧70米的記錄？」沒想到郭泓志臭屁回應「我在大聯盟的時候他（曹佑寧）還在尿床呢！」讓全場笑翻。

此外，入住民宿的7名成員收到鹿埔村長委託，希望幫忙抓福壽螺拯救農作物，必須在1小時內抓滿1000隻福壽螺，過程中每名成員都不顧形象，直接鞋子脫了就往泥巴田裡踩。

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所有人都遭受水蛭攻擊，尤其是吳心緹和晏柔中，纖纖玉腿被水蛭咬到哭出來，兩人嚇得花容失色一度淚崩，一旁的邱宇辰急忙安撫，並充當暖男幫忙搓洗水蛭，化解悲傷氣氛，笑說：「人生唯一一次幫女生洗腳是我奶奶，連女朋友都沒有過！為了節目真的是犧牲很大。」

在福壽螺大作戰後，成員們又協助村長挨家挨戶發送物資，提供給需要的村民們。錢薇娟分享自己有選舉過，佩服村長對每戶人家的狀況都關懷備至，聽著聽著自己差點流下眼淚，也透過這次體驗，期許自己應該更珍惜、懂得用同理心看待事情。（編輯：管中維）1110428

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