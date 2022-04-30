反戰聲勢相挺 烏克蘭成歐洲歌唱大賽奪冠大熱門

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（中央社羅馬30日綜合外電報導）華麗眩目的歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）將於2週後登場，在地緣政治因素籠罩下，今年俄羅斯被排除在外，而遭到戰火蹂躪的烏克蘭則是奪冠大熱門。

法新社報導，今年歐洲歌唱大賽將於5月14日在義大利北部城市杜林（Turin）舉行。據賭盤業者透露，烏克蘭民謠饒舌團體「卡路什樂團」（Kalush Orchestra）的歌曲「史蒂芬妮亞」（Stefania）可望勝出。

俄羅斯2月24日對烏克蘭發動侵略後，隔天歐洲歌唱大賽主辦單位便宣布禁止俄國參賽。

由於「史蒂芬妮亞」的歌詞寫道：「我將總是能找到回家的路，即使所有道路已被摧毀。」賭盤業者預料，烏克蘭參賽者將受惠於大眾廣泛支持。

在歐洲歌唱大賽迷網站Eurovisionworld上，一群主要賭盤業者已將卡路什樂團列為遙遙領先贏家；其次是地主國義大利的兩人團體「馬穆德與布朗柯」（Mahmood and Blanco）。

充滿流行樂喧鬧、浮誇裝扮與國際關係的歐洲歌唱大賽，去年吸引1億8000萬歐洲觀眾收看轉播。上屆由身穿紅色傳統皮褲（lederhosen）的義大利搖滾樂團「天際月光」（Maneskin）奪冠，「馬穆德與布朗柯」盼望本屆以Brividi一曲讓義大利連莊。

熟悉歐洲歌唱大賽地緣政治關係的歷史學家伏勒提奇（Dean Vuletic）表示：「雖然大眾對烏克蘭表現出強烈支持，但我不會假定烏克蘭一定會贏。」

他舉例，1993年波士尼亞和克羅埃西亞儘管遭到攻擊，卻未在歐洲歌唱大賽獲得好名次。這回「烏克蘭參賽者雖然強，但也有其他品質高的參賽者」。

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這並非1956年開始的歐洲歌唱大賽首次可聽見戰爭怒吼。1974年希臘為了抗議土耳其入侵賽普勒斯，而抵制比賽。巴爾幹半島的緊張情勢，也經常延伸到歐洲歌唱大賽舞台上。

此外，2019年烏克蘭參賽選手為抗議歐洲歌唱大賽有禁止巡迴俄羅斯的規定，而退出比賽。去年則是遭到歐洲聯盟（EU）制裁的俄國盟邦白俄羅斯遭到禁賽，白俄抨擊這是出於政治動機。（譯者：張正芊）1110430