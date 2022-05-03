文夏遺孀文香思夫落淚 盼下輩子再續前緣

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（中央社記者王心妤台北3日電）「舊情綿綿」演唱會今天舉辦記者會，國寶歌王文夏遺孀文香今天因思夫落淚，讚文夏是好爸爸、好丈夫，為人正直也不道人是非，不只演唱會會為文夏留個位子，也盼下輩子再續緣。

「舊情綿綿」演唱會將於28日舉行，歌手紀露霞、劉福助、西卿、官靈芝、洪榮宏、文香、李炳輝將演出，「董事長樂團」主唱吉董與資深音樂人梁序倫則擔任音樂總監與製作人。

文香今天受訪表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間多是自己下廚，朋友偶爾回到家裡陪伴她。文香開心能有針對台語老歌的演唱會，老朋友聚在一塊就像同學會。

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回憶起與文夏的生活點滴，文香落淚表示，希望文夏別太掛念家人，也稱讚他是個好爸爸及好老公，為人正直，雖不擅交際但不道人是非，是百分之兩百的好，下輩子若有機會再續兩人緣分，雖然老師已無緣參與這次演唱會，但會為老師留個座位。

洪榮宏今天受訪表示，下半年有新專輯跟演唱會的規劃，希望找太太合作。劉福助則透露自己因疫情多待在家裡，減少出入人多場所，鼓勵大家疫苗一定要打好打滿3劑。（編輯：陳仁華）1110503