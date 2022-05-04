周遊見證台灣影視一甲子 捐逾3千卷膠片典藏

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（中央社記者王心妤台北4日電）資深製作人「阿姑」周遊與導演丈夫李朝永今天將約3231卷的電視劇膠片捐給國家電影及視聽文化中心留存。李朝永表示，目前正在整理劇本及故事大綱，盼交由影視聽中心保存。

周遊是台灣電視史的王牌製作人，從台語片演員出道，曾製作「親情」、「梨花淚」、「金獎劇場」等劇，之後與李朝永共創永真電視電影有限公司，推出「神鵰俠侶」、「懷玉公主」、「雪山飛狐」、「飛龍在天」等強檔大戲，成就台灣人的共同記憶。

周遊今天表示，很榮幸能將作品捐給影視聽中心，讓一輩子的心血能被保存和看見。她表示，走過演藝圈的這60年，全靠吃苦當吃補和一步一腳印，雖然部分膠卷在大火和納莉颱風中佚失，但慶幸還有這些作品能被保存。

周遊表示，另外還有台灣難得國、台語雙聲帶演員聯合主演的「鐵樹開花」、電視劇「三八阿花」都是想找回來的作品，若有人留存相關膠卷，歡迎聯絡，讓作品有機會被珍藏。

李朝永透露，目前正在整理劇本手稿和故事大綱，未來預計再捐給影視聽中心典藏，希望能作為後人提升學術研究及推展影視聽文化藝術的參考，發揮更大價值。

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今天特別帶領影視聽中心典藏管理部門同事一同接下膠卷的影視聽中心董事長藍祖蔚表示，周遊縱橫台灣演藝圈一甲子，不同世代的台灣人都看著「阿姑」主演的電影及製作的戲劇長大，「不但是台灣演藝史的見證者、參與者，更是一部活字典。」

藍祖蔚表示，周遊的作品是台灣人共同的成長記憶，「阿姑一路走來都是開荊披棘的先行者。」他透露這批文物將盡快數位化，讓珍貴資產有機會供學者及民眾研究或觀賞。（編輯：張雅淨）1110504