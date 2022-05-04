桂綸鎂等待有緣好劇本 自曝半夜吃炸物不當仙女

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藝人桂綸鎂應邀擔任2022「台北文學．閱影展」嘉賓，她說，決定認真享受生活，目前不急著接拍新作，而是等待有緣的劇本。（台北文學．閱影展提供）中央社記者王心妤傳真 111年5月4日

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（中央社記者王心妤台北4日電）「台北文學．閱影展」今天舉辦記者會，金馬影后桂綸鎂表示，現在不像以前想挑戰多種角色，因此不急著接劇本。她笑說私下其實不仙女，還曾在金馬獎頒獎典禮前夕炸甜不辣吃。

台北市文化局副局長陳譽馨表示，非常多影迷期待此次影展，也榮幸能邀請桂綸鎂出席活動，桂綸鎂的法文系學經歷與演出經驗，都與這次影展主題關係緊密。

法國在台協會主任公孫孟表示，自己是法國文學家普魯斯特（Marcel Proust）的忠實粉絲，希望更多人也能加入這名文豪的世界。桂綸鎂表示，希臘名導安哲羅普洛斯（Theodoros Angelopoulos）在她的學生時期有如神祇，影響也很深厚，幫助她不斷精進成長。

桂綸鎂近年作品量減少，她表示，現在的自己和20多歲時不同，以前想詮釋不同風格角色，但現在希望認真詮釋一個作品，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，決定認真享受生活，目前不急著接拍新作，而是等待有緣的劇本。

桂綸鎂與陳柏霖因演出電影「藍色大門」獲得關注，近日在實境節目合體，對於是否有機會再看到兩人合作演出，桂綸鎂表示，雖然彼此一直很親近也有一起收過演出邀請，不過都沒有讓兩人喜歡到願意再次合作的劇本，「但這樣的組合很難得，希望找到共同喜歡的劇本。」

對於外界總稱呼桂綸鎂是「仙女」，她笑說自己不太懂，私下也愛吃薯條、鹹酥雞等炸物，更自揭當年金馬獎頒獎典禮前夕，因為半夜嘴饞還炸了甜不辣吃，連經紀人也笑說：「怎麼有女明星這樣？」

2022「台北文學．閱影展」將於5月27日至6月9日在光點台北電影院登場，並於5月13日中午開始售票。（編輯：張雅淨）1110504