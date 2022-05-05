鄭伊健與「華燈」團隊拍新戲 看劇本速答應演出

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台劇「華燈初上」團隊拍攝新作品「百萬人推理」，由港星鄭伊健（中）與演員李李仁（左起）、婁峻碩、陳姸霏（右起）、李霈瑜主演。（百聿數碼提供）中央社記者王心妤傳真 111年5月5日

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（中央社記者王心妤台北5日電）「華燈初上」團隊新影集「百萬人推理」，由港星鄭伊健合作李霈瑜、王柏傑、李李仁及金馬最佳新演員陳姸霏演出。鄭伊健私下是推理迷，看到劇本馬上接演，表示相當有挑戰性。

鄭伊健為了「百萬人推理」首度長時間在台灣拍攝，他在劇中將聯手婁峻碩、李霈瑜聯手偵查「網紅連續殺人事件」，劇情描述社群影響辦案，成為百萬人共同推理凶手的社會現象，也考驗觀眾的推理能力。

鄭伊健表示，一收到劇本就非常有興趣，也對年輕的製作團隊感興趣，一切都很有挑戰性，「假如我是觀眾，也希望看到這類型的故事。」

王柏傑說，除了故事吸引人，也開心能與鄭伊健合作，「伊健哥在現場人非常好，能跟他合作感覺真的是美夢成真。」

李李仁表示，拍攝與鄭伊健對戲的第1個鏡頭時「心中小鹿怦怦跳」，也笑虧李霈瑜「妳的表情根本沒有在藏，整個就是心花怒放。」

同樣演出的婁峻碩則形容跟鄭伊健合作是「夢幻場景」。

導演蘇文聖表示，鄭伊健在片場沒有架子，不只人好也會主動帶戲，「跟他對戲的演員都很放鬆，劇組因為有他在的關係，每天氣氛都非常好。」至於「百萬人推理」預計2023年推出第1季。（編輯：戴光育）1110505