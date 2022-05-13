星馬合辦FMA音樂獎 許光漢入圍新人、專輯兩大獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）由新加坡音樂評論網站Freshmusic音樂誌主辦、馬來西亞「TAMA台灣東協造音行動」協辦的第15屆Freshmusic Awards入圍名單揭曉，亮點包括許光漢入圍最佳新人、年度10大專輯兩大獎。

Freshmusic Awards（簡稱FMA）線上年度評選今年邁入第15屆，是目前星馬地區少數僅存的中文音樂大獎。特別的是，Freshmusic音樂誌今年首度攜手「TAMA台灣東協造音行動」（簡稱TAMA），共同進行評選。

今年的入圍名單日前揭曉，台灣音樂人表現依舊不俗。Freshmusic音樂誌發布新聞稿表示，這次宋念宇（小宇）及百合花各入圍4項；小宇以「無視」入圍年度10大專輯、最佳男演唱人、年度大躍進，同張專輯中的「等你想起我」也入圍年度10大單曲。

百合花以「不是路」專輯入圍年度10大專輯、最佳樂團，主唱林奕碩入圍最佳男演唱人，專輯中的「拜六」也擠進年度10大單曲入圍名單。

另外，值得注意的是，演出「想見你」而人氣暴漲的許光漢以去年發行的同名專輯一舉入圍最佳新人、年度10大專輯兩大獎項。Freshmusic音樂誌指出，非創作新人歌手要入圍Freshmusic Awards向來不易，許光漢這次雙項入圍是時隔7年再度有藝人同時入圍新人及專輯獎。

Freshmusic音樂誌表示，今年共有13個獎項，由近900張專輯和迷你專輯中選出最終入圍名單。

其中包括3個今年新增設的區域獎項，分別是專輯推薦獎、潛力之聲獎及音樂大賞。其中，音樂大賞是透過大數據、媒體及音樂節產業代表的視角，選出近年積極南向並表現傑出的台灣歌手及樂團，藉以鼓勵更多音樂人南向發展。

音樂大賞入圍名單包括落日飛車、大象體操、茄子蛋、鄭宜農、HUSH等10組藝人。

第15屆Freshmusic Awards獲台灣文化部贊助支持，將於6月24日舉行線上頒獎典禮。（編輯：黃自強）1110513