當鴻鴻碰上神棍樂團 紀實節目邀音樂人以詩入歌

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（中央社記者葉冠吟台北23日電）音樂紀實節目「滾動的詩」邀15組音樂人「以詩入歌」創作，將台灣1920到2020年代的15首現代詩化為音樂，詩人鴻鴻「不要再對我打槍」就被神棍樂團以搖滾樂大聲吶喊。

「滾動的詩」由夢田影像出品、蘇麗媚監製，是「書店裡的影像詩」第4季計畫，並邀請擅長梳理文學與音樂議題的金鐘獎導演符昌鋒領軍操刀，以15集的影像紀實節目呈現當代文化，透過音樂影像帶領觀眾讀詩，呈現跨時空的對話，於對話中探討當代可能被忽略的社會議題。

詩人鴻鴻不僅活躍於詩壇，也知名於劇場、電影、文學的跨界創作。作品「不要再對我打槍」緣起於情詩背景，但透過關注社會議題的鴻鴻之手，呈現非常趣味與諷刺感的面貌。

節目中邀到音樂曲風融合西洋搖滾與南北管、佛道、客家等元素的「神棍樂團」，對這個詩作進行創作，神棍樂團更是以直截豐沛的搖滾樂直球對決，呈現鴻鴻大聲疾呼的爽快態度。

「滾動的詩」除了連結台灣文學與台灣獨立音樂文化，更拓展至充滿在地獨具風貌的台灣獨立書店。由參與「滾動的詩」紀實節目的詩人、音樂人、導演在全台10家獨立書店展開10場不同詩作與議題的討論。

以「以音樂讀詩．詩歌滾起來」獨立書店巡迴講座為名，希冀串連起文化的跨業合作，也進行對社會溫柔改變。透過實體與線上講座，推動音樂紀實節目想要與社會對話與探討的核心：「一首詩歌是不是可以改變世界？」

日前夢田影像邀約到這集的主角鴻鴻、神棍樂團現身於台北的獨立書店「永樂座x失戀排行榜」，與書店主人石芳瑜一起暢談，從詩作到歌曲、再到議題的深度思考，也正式宣告「以音樂讀詩．詩歌滾起來」獨立書店巡迴講座的展開。

「滾動的詩」將自6月11日起於公視、Vidol首播，台視、三立都會台、夢田影像YouTube等各平台陸續播出上架。（編輯：陳仁華）1110523