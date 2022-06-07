更多編輯台推薦新聞：
特派現場／烏克蘭難民踏上返鄉路：我不怕俄軍轟炸 只想住自己家
國際

特派現場／烏克蘭難民踏上返鄉路：我不怕俄軍轟炸 只想住自己家

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看
生活

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力
國際

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力

影片／納達爾締法網14度封王紀錄 大滿貫賽22次奪冠寫新頁
運動

影片／納達爾締法網14度封王紀錄 大滿貫賽22次奪冠寫新頁

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蘋果WWDC》iOS 16升級8大功能一次看 iPhone 8以上機型秋季可更新
首頁 / 娛樂

「小黃花」入選坎城短片角落 導演重現父子情仇

2022/6/7 11:26（6/7 11:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
導演林見坪（左）執導短片「小黃花」，肯定13歲演員楊博智（右）的演出，認為他領悟力強，連戲的動作與走位都掌握得很快。（放逐引力國際影業）中央社記者王心妤傳真 111年6月7日
導演林見坪（左）執導短片「小黃花」，肯定13歲演員楊博智（右）的演出，認為他領悟力強，連戲的動作與走位都掌握得很快。（放逐引力國際影業）中央社記者王心妤傳真 111年6月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北7日電）導演林見坪曾摘下威尼斯影展短片類首獎，這次再以「小黃花」入選台北電影獎、坎城影展「短片角落」等。13歲演員楊博智特別為戲剃平頭、曬黑，更為戲挨打，獲得導演肯定。

林見坪曾以短片「小站」摘下威尼斯影展短片類首獎，今年再以「小黃花」入選法國坎城影展「短片角落」單元以及坎城電影市場展台灣館展示影片。內容取材自真實故事，以強烈視覺影像風格，映襯父子愛恨情仇。

片中由楊博智飾演主角阿南兒時，他在片中因驅趕害蟲噴灑大量殺蟲劑導致父親辛苦栽種的絲瓜枯死，遭父親暴怒痛打，讓他右腳終身殘疾。楊博智為了角色特別剃平頭，而為了感受農村生活，劇組特別在嘉義租一塊田，楊博智說：「拍完我整個人黑得像木炭一樣。」

楊博智回憶，有場被爸爸痛打的戲，都靠著自己想像被爸爸打的樣子，但其實真正的家庭氣氛歡樂，常會模仿電視角色演戲，這次對戲反而覺得很過癮。

為了這場戲，劇組特別準備海綿塊讓楊博智墊在衣服下，正式開拍卻正好打在沒保護措施的地方，他笑說：「當時的哭喊有一半是真的。」導演也肯定楊博智領悟力強，連戲的動作與走位都掌握得很快。（編輯：張雅淨）1110607

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族