「小黃花」入選坎城短片角落 導演重現父子情仇

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導演林見坪（左）執導短片「小黃花」，肯定13歲演員楊博智（右）的演出，認為他領悟力強，連戲的動作與走位都掌握得很快。（放逐引力國際影業）中央社記者王心妤傳真 111年6月7日

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（中央社記者王心妤台北7日電）導演林見坪曾摘下威尼斯影展短片類首獎，這次再以「小黃花」入選台北電影獎、坎城影展「短片角落」等。13歲演員楊博智特別為戲剃平頭、曬黑，更為戲挨打，獲得導演肯定。

林見坪曾以短片「小站」摘下威尼斯影展短片類首獎，今年再以「小黃花」入選法國坎城影展「短片角落」單元以及坎城電影市場展台灣館展示影片。內容取材自真實故事，以強烈視覺影像風格，映襯父子愛恨情仇。

片中由楊博智飾演主角阿南兒時，他在片中因驅趕害蟲噴灑大量殺蟲劑導致父親辛苦栽種的絲瓜枯死，遭父親暴怒痛打，讓他右腳終身殘疾。楊博智為了角色特別剃平頭，而為了感受農村生活，劇組特別在嘉義租一塊田，楊博智說：「拍完我整個人黑得像木炭一樣。」

楊博智回憶，有場被爸爸痛打的戲，都靠著自己想像被爸爸打的樣子，但其實真正的家庭氣氛歡樂，常會模仿電視角色演戲，這次對戲反而覺得很過癮。

為了這場戲，劇組特別準備海綿塊讓楊博智墊在衣服下，正式開拍卻正好打在沒保護措施的地方，他笑說：「當時的哭喊有一半是真的。」導演也肯定楊博智領悟力強，連戲的動作與走位都掌握得很快。（編輯：張雅淨）1110607