擅賣酒莊股份給俄權貴 彼特告裘莉刻意傷害

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（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）美國影星布萊德彼特指控，前妻安潔莉娜裘莉將兩人法國酒莊50%股份賣給一名有「不良關係且不懷好意」的俄羅斯權貴，是刻意對他造成傷害。

「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）因不滿安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）出售米拉法爾酒莊（Chateau Miraval）股份進而提訴，上述指控是在新的法庭文件中提出，是這對2016年訴請離婚的前好萊塢夫妻檔之間激烈法律戰的最新篇章。

去年10月，裘莉把她在這座位於法國南部酒莊的股份賣給Tenute del Mondo，也就是俄羅斯億萬富翁謝夫勒（Yuri Shefler）酒品集團的子公司。小布與裘莉結婚時，是在這座酒莊舉行婚禮。

小布今年2月提告，說裘莉未經他的同意逕自賣掉自己那一部分股權，是破壞了兩人達成過的一項共識，並指控裘莉尋求「不勞而獲」的利潤。

根據法新社看到且經過修改的訴狀，小布的律師團主張，裘莉透過賣掉手上股份以「尋求對（布萊德）彼特造成傷害」，並稱謝夫勒是有「不良關係且不懷好意的陌生人」。

洛杉磯一間法院3日收到的文件聲稱，謝夫勒「持續與（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）核心圈人士維持私人與專業上的關係」。

法新社報導，謝夫勒向來都直言不諱地批評蒲亭，且他的蘇托力（Stoli Group）酒品集團總部設在拉脫維亞。

今年3月，也就是俄羅斯揮軍入侵烏克蘭之後，謝夫勒發表聲明說，「鑒於我反蒲亭的立場」，他「自2002年起就逃出俄羅斯流亡」，並將他的公司重新命名，「以與烏克蘭站在同一陣線」。

但小布最新提出的法律文件指出：「儘管謝夫勒極力試圖與蒲亭政權切割，蘇托力品牌現已成龐大的國際負擔。」

文件又提到：「蘇托力伏特加是俄羅斯的代名詞，無數消費者將蘇托力伏特加倒掉的影像，便清楚表明了這點。」

這份文件提到：「俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以來，米拉法爾的保險公司試圖確保謝夫勒與蒲亭沒有掛鉤，與蘇托力的關係不會構成商業風險。」

這起訴狀也將沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）列入謝夫勒「聲名狼藉的專業夥伴人脈」名單之中，「可能會對米拉法爾的聲譽造成長久性傷害」。

熟悉內情的消息人士告訴法新社，裘莉是因為她與小孩「無法回到」米拉法爾酒莊，才決定出售她那一部分的股權，她與謝夫勒簽署協議前，曾多次向前夫出過價。

這名消息人士說，小布對裘莉提出的訴訟，「是不實陳述的延伸」，「情況的真相尚未公諸於世」。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1110608