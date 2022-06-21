茁劇場8月開跑 李沐懸疑劇打頭陣最怕看屍體

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）金鐘最佳新人李沐在「茁劇場」打頭陣，化身檢察事務官主演懸疑作品「滴水的推理書屋」。得獎運很旺的李沐，近期剛入圍台北電影獎最佳新演員，卻謙虛說對拿獎沒信心。

導演王小棣監製的茁劇場（植劇場2）以「台灣文學出發、新劇新形態、新舊演員相互提攜」精神，今年8月起將連續推出4部作品，今天舉辦記者會曝光女卡司陣容李沐、葉星辰、林映彤、姚吉慧和葛盈瑄。

4部作品包含改編知名作家臥斧作品的偵探推理劇「滴水的推理書屋」、暢銷書作家文國士真人實事改編的愛情成長劇「走過愛的蠻荒」，還有「誰說媽媽像月亮」則是改編將在台老兵骨灰送回家鄉的律師高秉涵人物傳記，以及環保教授陳玉峯記錄人們在綠島淘金發生的靈異奇幻故事「綠島金魂」。

李沐在「滴水的推理書屋」扮演雞婆的菜鳥檢察事務官，命案現場跑第一，不過現實中，有靈異體質的她直呼「打死都不要去」，也不敢看各種傷口和腐爛屍體。李沐透露先前拍戲時，曾半夜聽到「陌生人」喊她名字，但其他人都沒聽到，讓她嚇個半死。

這回為拍戲前田調，李沐除了去法院觀摩外也得去殯儀館，刻意把黑曜石、佛珠等「法器」帶好帶滿，還提供新秘訣把50元放在口袋，「這樣一切都會無事（諧音）」，一踏出殯儀館就要趕緊去買茶葉蛋，把錢花掉。「茁劇場」新生代演員林映彤也在同劇扮演身懷秘密的藥劑師。

李沐最近以電影「我吃了那男孩一整年的早餐」入圍北影新人，她謙虛表示對拿獎沒信心，內心已有奪獎最佳人選：「我內心最喜歡的『美國女孩』方郁婷，但請麻煩幫我寫Teddy（黃泰維）！」

「植劇場」出身的葉星辰則是回娘家拍「綠島金魂」，她說上一部作品已是「王牌辯護人」，很開心有新戲約。葉星辰在演藝圈闖蕩逾10年，坦言自己還在修行，一開始有得獎壓力、但30歲之後學會怎麼拿捏放下。

茁劇場首發作品「滴水的推理書屋」共10集，8月6日起每週六晚上9時在公視、MyVideo首播，台視每週日晚上10時播出，一次連播2集。（編輯：張芷瑄）1110621