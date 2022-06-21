朴贊郁談分手的決心：經歷過人生才能理解的愛情

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不諳韓文的湯唯（右）在韓國電影「分手的決心」中飾演中國女子「瑞萊」，特別感謝導演朴贊郁（左2）與男主角朴海日（左1）的協助。（CJ娛樂提供）中央社記者廖禹揚傳真 111年6月21日

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（中央社記者廖禹揚首爾21日專電）今年在第75屆坎城影展獲頒最佳導演的韓國導演朴贊郁作品「分手的決心」今天在首爾舉辦試映，朴贊郁談到這次有別以往、更著重於內在感情的劇情呈現，表示當初就是想拍一部經歷過人生的人才能理解的愛情故事。

朴贊郁這次以「分手的決心」（Decision To Leave）在坎城3度獲獎，有別於「蝙蝠：血色情慾」、「下女的誘惑」等多具刺激性場面的強烈風格，「分手的決心」顯得親民許多。

「雖然是成年人的愛情，但幾乎沒有裸露場面」，朴贊郁在試映記者會上談起這次作品時表示，當初只是「想拍一部經歷過人生的人才能理解的愛情故事」，但周遭聽到關於成年人的愛情時，首先想到的就是可能有很多裸露場面及刺激性的故事，「所以我就想，得往反方向來拍」。

朴贊郁說，符合成年人的故事，他帶著更聚焦於感情的表現，最大限度降低刺激性元素的想法進行拍攝，「這部電影就是在這樣的想法下做出的成果」，並非為了招攬更多觀眾才特意降低觀影等級，「哪有導演會先設定電影等級的」。

愛情懸疑片「分手的決心」描述刑警海俊（朴海日飾）在調查命案過程中，與死者的妻子瑞萊（湯唯飾）發生的故事與感情糾葛。在劇中飾演嫁給韓國男子的中國女子瑞萊的湯唯坦言，因為她完全不會韓文，在台詞詮釋上有一定的限制，因此用更多表情或情感來演出，她也開玩笑說，可能因為這樣，讓這名神祕的中國女子更令人捉摸不透。

湯唯分享這次作為外籍演員參演韓國電影的經驗，表示除了自己的台詞，她必須把對手演員台詞的中文翻譯完全背下來，才能適時作出合適反應，「所以在演戲的時候，我的頭腦中就像是有個同聲翻譯」。

朴贊郁則稱讚湯唯，演戲時「腦中應該非常忙碌」，但卻能維持平靜表情演出，相當驚人。湯唯也特別感謝導演朴贊郁與這次在劇中擔綱男主角的朴海日在拍攝過程中的協助。

朴海日則說，這次在電影中為了製造出模糊微妙的情感表現所做的嘗試，得到導演相當多支持，跟湯唯的合作中也收穫甚多。

朴贊郁也談及電影中飾演與主角海俊搭檔刑警的演員高庚杓與女諧星金申英，表示在韓劇請回答1988時就注意到高庚杓，因為想找個跟海俊類似的年輕刑警角色，於是想到了高庚杓。

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金申英飾演的角色則是與高庚杓完全相反的形象，朴贊郁稱讚，「擅長喜劇的人原本對於其他演技也都會很上手，選角時完全沒有擔心」，而金申英的表現也超乎預期，讓朴贊郁在記者會上直接推薦其他導演多多給予金申英參演電影的機會，「如果她有空的話」。

「分手的決心」6月29日將正式在韓國上映，也已預售至全球192個國家及地區，7月22日將在台灣上映。（編輯：黃自強）1110621