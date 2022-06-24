TikTok發行首張專輯 收錄18首爆紅熱門歌曲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎24日綜合外電報導）TikTok今天宣布，平台上部分爆紅的最熱門歌曲已經全面改編成管弦樂曲，將在今年夏季發行傳統的CD和黑膠唱片。

法新社報導，TikTok與華納古典（Warner Classics）首次合作涉足傳統音樂市場，將在串流媒體平台和唱片行發行18首歌曲。

任何在影音串流平台TikTok花費大量時間瀏覽的人，都聽過愛麗絲默頓（Alice Merton）的歌曲No Roots，這首歌已出現在130萬支影片中。達尼洛史坦柯維奇（Danilo Stankovic）令人愉快的鋼琴小曲Pieces，則有約340萬支影片使用。

Monkeys Spinning Monkeys是一首輕快、長笛吹奏的小曲，成為許多輕鬆影片的完美背景音樂，已出現在超過2710萬支影片中。

德國巴貝爾堡電影管弦樂團（Babelsberg Film Orchestra）對所有作品全面進行改編。

從今天開始，可在TikTok上使用這18首歌曲的30秒片段。

專輯中的6首完整單曲將於7月8日在各大串流平台上發行，完整專輯「TikTok古典樂：迷因和爆紅熱門歌曲」（TikTok Classics: Memes and Viral Hits，暫譯）將於8月登上串流平台和實體商店。（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1110624