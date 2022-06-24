更多編輯台推薦新聞：
險被開腦勇出櫃 印度王子寧負公主挺同志
國際

險被開腦勇出櫃 印度王子寧負公主挺同志

10歲台裔女童創意台菜廚藝秀奪冠 米粉炒飯屢獲評審讚賞
娛樂

10歲台裔女童創意台菜廚藝秀奪冠 米粉炒飯屢獲評審讚賞

香港蘋果日報結業一年 前記者秉持野豬精神繼續積極人生
兩岸

香港蘋果日報結業一年 前記者秉持野豬精神繼續積極人生

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知
生活

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

TikTok發行首張專輯 收錄18首爆紅熱門歌曲

2022/6/24 17:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎24日綜合外電報導）TikTok今天宣布，平台上部分爆紅的最熱門歌曲已經全面改編成管弦樂曲，將在今年夏季發行傳統的CD和黑膠唱片。

法新社報導，TikTok與華納古典（Warner Classics）首次合作涉足傳統音樂市場，將在串流媒體平台和唱片行發行18首歌曲。

任何在影音串流平台TikTok花費大量時間瀏覽的人，都聽過愛麗絲默頓（Alice Merton）的歌曲No Roots，這首歌已出現在130萬支影片中。達尼洛史坦柯維奇（Danilo Stankovic）令人愉快的鋼琴小曲Pieces，則有約340萬支影片使用。

Monkeys Spinning Monkeys是一首輕快、長笛吹奏的小曲，成為許多輕鬆影片的完美背景音樂，已出現在超過2710萬支影片中。

德國巴貝爾堡電影管弦樂團（Babelsberg Film Orchestra）對所有作品全面進行改編。

從今天開始，可在TikTok上使用這18首歌曲的30秒片段。

專輯中的6首完整單曲將於7月8日在各大串流平台上發行，完整專輯「TikTok古典樂：迷因和爆紅熱門歌曲」（TikTok Classics: Memes and Viral Hits，暫譯）將於8月登上串流平台和實體商店。（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1110624

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族