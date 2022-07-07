怪奇物語爆紅 杜法兄弟宣布重拍死亡筆記本

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（中央社記者林宏翰洛杉磯6日專電）影集「怪奇物語」第4季剛在影音平台Netflix刷新觀看紀錄，打造這部影集的編導杜法兄弟今天宣布正在籌備「怪奇物語」外傳，並計畫重拍日本動漫作品「死亡筆記本」。

Netflix今天在推特上公告，麥特杜法（Matt Duffer）和羅斯杜法（Ross Duffer）兄弟基於與Netflix的合作關係，已經成立「上下顛倒影視公司」（Upside Down Pictures），他們將透過這個新的製作公司，開發電影與電視節目。

「怪奇物語」（Stranger Things）第4季上下半輯分別在5月27日、7月1日推出，累計獲得11.5億小時觀看時間，已經成為Netflix歷年最受歡迎的英語電視影集。

製作公司的名字取自「怪奇物語」故事中的顛倒世界，娛樂媒體Deadline報導，杜法兄弟（Duffer Brothers）設立這個製作公司的目標，是希望創作出特定種類的故事，這一類的故事曾經為他們的成長帶來啟發。

杜法兄弟表示，這些故事發生在那些美麗的交會處，「平凡與不平凡在此相遇，壯觀的場面與貼近人心的角色在此共存，真心真意在此戰勝了憤世嫉俗」。

製作公司的計畫包括，改編日本動漫作品「死亡筆記本」（Death Note）成為電視影集。「死亡筆記本」過去在日本已經改編成多部真人版的電視、電影作品，也有一部美國版的真人版電影於2017年在Netflix上架。

上下顛倒影視公司將由李威特（Hilary Leavitt）主導營運，她曾參與電視影集「黑色孤兒」（Orphan Black）、黑錢勝地 （Ozark）、「凱薩琳大帝」（The Great）等片的開發製作。

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Netflix宣布的製作計畫還包括，一齣以「怪奇物語」故事和世界觀為基礎的舞台劇和「怪奇物語」的外傳影集。

製作公司的另一項改編計畫是史蒂芬．金（Stephen King）和彼得．史超伯（Peter Straub）在1984年出版的小說作品「魔符」（The Talisman）。杜法兄弟將與史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）的安培林娛樂公司（Amblin Entertainment）合作。（編輯：馮昭）1110707