台灣山林挑戰大 野外求生高手吃蟲卻不敵臭豆腐

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（中央社記者王心妤台北8日電）Discovery「單挑求生高手」邀英國冒險家艾德史塔福與荒野急救講師孫靈野拍攝野外求生。兩人今天出席記者會，史塔福此次在神仙谷求生自製蟋蟀小籠包，卻沒辦法接受台灣臭豆腐。

Discovery求生節目「單挑求生高手」（Ed Stafford : First Man Out）邀請全球頂尖求生專家在最險峻的環境展開生死對決，最後兩集來到台灣合歡山與神仙谷拍攝。

艾德史塔福（Ed Stafford）今天出席記者會表示，台灣的山有陡峭的山勢，許多地形看來像叢林其實是座山，要從A點到B點看起來可以直接到，其實可能要經過水道、稜線，挑戰更大。孫靈野來自中國四川，他也提到台灣高山的變數更大，也更容易迷路，「我來之前覺得a piece of cake（意指容易的小事），但來了才知道不是。」

史塔福透露，前幾日已經完成神仙谷的拍攝，在山上時還利用水椰子包裹蟋蟀、甲蟲等昆蟲自製「小籠包」食用，稱口感外脆內軟。

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雖然史塔福求生旅程開始前不需要太多準備，但製作單位表示，事前其實都經過深度田野調查。此次拍攝地神仙谷過往曾發生拍攝意外，史塔福透露事前花了2天和當地泰雅族居民求教，了解地形、可食用植物等，不只熟悉當地狀況也可以增加節目豐富度，拍攝前、後，泰雅族居民都有幫忙舉行祈福儀式，希望拍攝平安順利。

史塔福2019年曾在節目「單挑荒野一家」帶著老婆及僅有2歲的兒子前往印度洋荒島求生，一家人當時也來到台灣宣傳。史塔福此次再到台灣，被問到是否已經嚐過台灣美食臭豆腐，他則說已經試過臭豆腐，但仍不習慣臭豆腐獨有的「香味」；至於豬血糕，因為英國有類似食物倒希望能試看看。（編輯：屈享平）1110708