Disney+擴大內容合作 獨家上架防彈少年團節目

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影片來源：Disney Plus TW

（中央社記者吳家豪台北12日電）華特迪士尼公司亞太區和韓國音樂娛樂品牌HYBE今天宣布推出全球內容合作計畫，包括由HYBE打造在全球發行的5檔重要節目，其中2部為韓國流行天團防彈少年團的獨家系列，將在迪士尼串流服務Disney+上線。

全球串流影音平台龍頭Netflix今年第1季首度面臨訂戶流失，緊追在後的Disney+、Amazon Prime Video等平台為趁機擴大市占率，仍積極投資原創內容，近年大量文化輸出的韓國影集和電影成為兵家必爭之地，從Netflix原創劇「屍戰朝鮮」、「魷魚遊戲」帶動的全球風潮可見一斑。

迪士尼發布新聞稿表示，透過這次策略合作計畫，迪士尼將播出HYBE製作的新節目內容，HYBE也將持續以旗下的音樂和藝人知識產權製作內容。

將在Disney+上線的3個節目包括以4K超高畫質拍攝的音樂電影「防彈少年團：Permission to Dance on Stage洛杉磯演唱會」、預計明年上架的紀錄片「防彈少年團紀念：BEYOND THE STAR」、原創旅行實境節目「IN THE SOOP：友情旅行」。

華特迪士尼亞太區內容與開發部負責人甘蕙茵說，這次的合作計畫展現出迪士尼投資內容創作的企圖心，迪士尼希望與亞太區最優秀的偶像創作者和高人氣明星合作，讓觀眾們能透過更多元管道，欣賞他們的才華。

HYBE原名Big Hit娛樂，在2021年3月改名為HYBE，陸續成立多家音樂公司，並提供籌備音樂會、製作影音內容、遊戲、原創故事和零售等服務。（編輯：郭無患）1110712