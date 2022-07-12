HUSH任酷兒影展大使 用愛發聲鼓勵展現自我

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（中央社記者葉冠吟台北12日電）2022台灣國際酷兒影展8月開跑，日前公布影展大使人選，由連2屆獲金曲獎最佳作曲人肯定的歌手HUSH擔任，一同用愛發聲；開幕片則選擇「士兵與軍官」替影展拉開序幕。

HUSH過去曾公開為同志發聲，其最新創作單曲「衣櫃歌手」將「衣櫃」視作一種自我壓抑的模樣，講述每個在櫃子裡面或角落的人，試圖在框架之下尋求改變，道出人們在面對任何困境壓迫時的心理狀態，與心中那道孤獨的聲音。

HUSH鼓勵人們勇敢展現自我，但走出衣櫃（Coming out）並非同志專有名詞，而是不限任何人都適用的愛與勇氣，他將攜手與酷兒影展一同用愛發聲。

今年來到第9屆的台灣國際酷兒影展，以Love Plus +∞（愛宇宙．愛無限）為策展主題，打破COVID-19疫情所帶來的限制，探討「無垠、無窮、無界：性別有無作為一種複數的可能？」同時強調「無盡的愛」與「愛的無限」，探討各種愛與性面向，精選海內外國際最新酷兒思潮電影，帶領觀眾看見多元性別的不同樣貌。

本屆開幕片是愛沙尼亞與英國聯合製作的電影「士兵與軍官」（Firebird），改編已故蘇聯知名演員與作家瑟蓋．費帝索夫（Sergey Fetisov）的回憶錄「關於羅曼的故事」（A Tale About Roman）。

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「士兵與軍官」故事發生在1977年冷戰高峰時期，蘇聯空軍基地風聲鶴唳，等待退伍的大兵遇到飛行員軍官，在那保守年代發展出一段深陷危機的同性禁愛秘戀。這也是愛沙尼亞導演彼得．雷巴內（Peeter Rebane）的首部劇情長片，以唯美詩意的影像風格、刻骨銘心的禁戀，和史特拉汶斯基的同名芭蕾舞劇Firebird互為意象。

第9屆台灣國際酷兒影展將於8月26日開幕，影展時間分別為，8月26日至28日台北長春國賓影城、9月3日至4日台中站前秀泰影城、8月29日至9月11日線上影展。（編輯：張雅淨）1110712