周杰倫新專輯再創紀錄 登Spotify全球榜第5名

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歌王周杰倫推出新專輯「最偉大的作品」，進音樂串流平台Spotify全球首週新發行專輯榜第5名。（圖取自instagram.com/spotify）

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（中央社記者王心妤台北19日電）歌王周杰倫推出新專輯「最偉大的作品」，新歌MV曾闖進台灣、香港、新加坡等地YouTube發燒影片第一名，今天再傳捷報，進入音樂串流平台Spotify全球首週新發行專輯榜第5名。

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周杰倫新歌MV上架24小時後統計，台灣的YouTube攻下發燒影片、音樂發燒影片雙榜第一名，也在香港、新加坡、馬來西亞、加拿大、澳洲等地摘下發燒影片第一；就連新加坡、加拿大、澳洲也是音樂發燒影片第一，同時在德國、法國、美國也都榜上有名，衝上前10名，在英國更是獲得第2名。

Spotify今天在官方Instagram帳號公布排行榜，周杰倫的「最偉大的作品」進入全球首週新發行專輯榜第5名以及美國首週新發行專輯榜第10名。（編輯：張雅淨）1110719