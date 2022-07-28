男團ALL IN 5跨界主持 使命必達替粉絲圓夢

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唱跳男團ALL IN 5成員董哲瑋（左起）、林裕城、陳柏安、許傑銘、吳承恩在團綜節目「都有五在」中使命必達，規劃「類畢業旅行」，帶著粉絲到烏來露營圓夢。（必應創造提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月28日

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（中央社記者葉冠吟台北28日電）從選秀節目「A級戰場」出道的唱跳男團ALL IN 5，日前接連在綜藝節目「來吧！營業中」擔任實習生大獲好評，近期挑戰踏入主持圈，在團綜節目中使命必達，完成粉絲夢想清單。

ALL IN 5由吳承恩、董哲瑋、陳柏安、許傑銘、林裕城5人組成，團綜節目「都有五在」首集發想，來自於5人前陣子陸續收到粉絲來信，哀號因疫情讓學校取消畢業旅行，就連年紀最小高中剛畢業的陳柏安也感同身受，期待已久的畢旅突然喊卡，讓同學難掩失望。

於是他們靈機一動，決定利用節目規劃一場充滿回憶的「類畢業旅行」，帶著有相同遺憾的粉絲們，一起前往烏來山區烤肉、搭帳篷圓夢。

節目製作組還事前精心規劃，刻意要讓5名「主持新鮮人」留下難忘回憶，出發前找來一台內部髒亂不堪、車外灰塵密布的9人座車，尤其還是「手排」，讓擔任司機的董哲瑋相當傻眼。

董哲瑋笑說：「當初考手排車駕照，是因為我想開跑車，但畢竟考完到現在已經5年，也太讓人緊張。」結果光是開去洗車的路上，車子不僅頻頻熄火，甚至前進倒退傻傻分不清楚，讓車上團員們捏把冷汗，好在最後董哲瑋找回記憶慢慢上手，才終於順利完成任務。

隊長吳承恩這次在節目裡也難得淚腺失守，聽到一名支持自己7年的粉絲現場向他感性告白：「謝謝你一直沒有放棄」，讓他覺得一股溫暖力量油然而生。回首出道之路的種種辛苦與高低潮，吳承恩感性地說：「我也很想謝謝我自己，謝謝我真的沒有放棄。」

ALL IN 5團綜「都有五在」將於29日起，每週五下午5時在「A級戰場」YouTube頻道上線。（編輯：張雅淨）1110728