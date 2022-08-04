DC蝙蝠女華納取消發行 27億製作費全泡湯

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（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）電影「蝙蝠女」（Batgirl）兩位導演今天表示，這部耗資9000萬美元（新台幣27億2500萬元）的超級英雄片遭片商腰斬，將來不會以任何形式上映，令他們感到「震驚」。

由女星萊斯里葛莉絲（Leslie Grace）擔綱，米高基頓（Michael Keaton）飾演蝙蝠俠的DC超級英雄電影「蝙蝠女」，片商華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）宣布要取消此片播映，不會在院線或串流平台HBO Max看到。

「蝙蝠女」導演阿迪爾艾爾阿比（Adil El Arbi）和畢拉爾法拉（Bilall Fallah）在Instagram寫道：「我們對這消息感到悲傷和震驚，我們仍然無法置信。」

這部電影已經完成了主要攝影工作，並且大部分後期製作如添加特效、音效和繪圖等工作也已完成。

曾多次入圍拉丁葛萊美獎的萊斯里葛莉絲今晚在她的Instagram帳號上樂觀發表聲明，稱她對「所有傑出的演員與不辭辛勞的劇組人員，為這部電影長達7個月在蘇格蘭付出的愛、努力和用心感到驕傲。」

華納兄弟探索公司對「蝙蝠女」播映臨時喊卡，在好萊塢圈內引發衝擊。業內資深人士表示，一部電影如此接近完成，而且已經投注這麼多金錢，卻沒有要上映，這是前所未見的。

美國娛樂周刊「綜藝報」（Variety）表示，這將在華納兄弟探索公司的資產負債表上留下9000萬美元的大洞，可能會透過稅務減記來解決。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1110804