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雷恩葛斯林飾芭比男友劇照曝光 露八塊肌掀暴動

2022/6/16 11:48
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（中央社洛杉磯15日綜合外電報導）美國才女葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）執導的「芭比」真人版電影明年上映，加拿大男星雷恩葛斯林飾演男主角肯尼，他在片中大秀八塊肌的劇照曝光，掀起粉絲、電影迷一陣暴動。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，加拿大性感男星雷恩葛斯林（Ryan Gosling）扮演肯尼（Ken），把皮膚曬成古銅色，露出結實的腹肌，並把頭髮漂成金色。

根據華納兄弟（Warner Bros.）今天無預警曬出的劇照，他的內褲上印有斗大的肯尼名字，他沒穿上衣，僅披著無袖丹寧背心，站在充滿粉紅色的片場大秀精實身材。

至於片中劇情發展，像是芭比會不會看膩肯尼的無袖造型？肯尼是否會向他親愛的芭比證明，他除了展示結實的8塊腹肌外還有其他本事？或者肯尼是否會變成這部電影的反派，策劃做出不利於芭比的事？

這張照片與澳洲女星瑪格羅比（Margot Robbie）飾演芭比坐在粉紅色敞篷車燦笑的劇照，是我們可以從中推敲的少數線索。

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這部電影的龐大豪華卡司群，包括伊莎蕾（Issa Rae）與威爾法洛（Will Ferrell）等諧星，還有跨性別模特兒哈麗奈夫（Hari Nef）與舒提加特瓦（Ncuti Gatwa）等新人的加入，為「芭比」增添更多神秘色彩。據傳有部分演員將飾演另一對芭比與肯尼組合，但有沒有人會飾演芭比的妹妹Skipper呢？

粉絲可能還要再耐心等待一陣子，待明年7月21日電影上映時，才會知道芭比、肯恩與威爾法洛飾演角色之間的情節發展。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1110616

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