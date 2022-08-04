「滴水的推理書屋」遲不給劇本 黃河：凶手是我嗎？

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懸疑推理劇「滴水的推理書屋」在台中密集拍攝2個月，讓演員羅宏正（左起）、李沐、黃河建立起革命情感，3人也總愛互相吐槽。（三禾行銷提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年8月4日

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）茁劇場第一彈、懸疑推理劇「滴水的推理書屋」今天舉辦首映會，邀請大家燒腦追真凶，黃河笑言導演遲遲不給最後一集劇本，讓大家戲裡戲外都彼此在猜原因，甚至懷疑自己是凶手。

全劇殺青近一年，5名主演羅宏正、李沐、黃河、陳婉婷、林映彤首次合體，在劇中分別飾演推理書屋店長、檢察事務官、心理諮商師、社工和藥劑師，身邊接連發生命案，各懷鬼胎的每個人，開始懷疑凶手到底是誰。

他們笑言，因拍攝時導演廖士涵遲遲不拿出最後一集劇本、公布真凶，讓他們拍攝時，真的像戲中一樣互相揣測，甚至懷疑起自己是不是犯人。被大家公認推理邏輯最好的黃河說，把劇本從頭到尾看了3遍才猜出真相。

而在台中密集拍片的2個月，5人也建立革命情感。回憶片場時光，李沐打趣控訴羅宏正愛講老派笑話，起初大家顧及他的面子還會陪笑臉，到最後都忍不住直接翻白眼、不理他，只有黃河會回應。

「滴水的推理書屋」中，羅宏正飾演個性多疑、常皺著眉頭的推理書屋店長，是角色們的大學學長，所有人會聽他的話，像皇帝一樣。應景七夕情人節，羅宏正也開玩笑稱「整個推理書屋都是我的後宮」，第一「愛妃」絕對是最挺他的黃河。

開播在即，導演廖士涵坦言拍這部戲時常夜不成眠，因為第一次拍推理劇，需要注重很多細節，多方溝通很花力氣，「但這是一部推理迷不會失望的推理劇，剛入門的觀眾也很適合」。

「滴水的推理書屋」將於6日晚上9時在MyVideo、公視首播，隔天在MOD、Hami Video上架、台視晚上10時播出，隔週一晚上11時在LINE TV播出。（編輯：張芷瑄）1110804