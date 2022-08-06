史丹利庫柏力克專題開幕 「鬼店」雙胞胎實體現身
2022/8/6 13:14
（中央社記者王心妤台北6日電）影視聽中心與華納兄弟聯合舉辦史丹利庫柏力克專題放映，昨天以經典「鬼店」拉開序幕。映前特別還原片中並肩站立的鬼魂雙胞胎姊妹還有小男孩，另有觀眾Cosply向大師致敬。
此次專題將放映「鬼店」、「2001太空漫遊」、「發條橘子」、「金甲部隊」、「大開眼戒」等片，叩問人類面對科技、戰爭、體制、社會錯綜的探尋。海報套票在票券開賣當日即搶手完售，門票也售出近9成。
「鬼店」改編自史蒂芬金同名小說，曾被AFI美國電影學會選為影史百大驚悚片。為了這次特展，影視聽中心也在一樓設置小型海報劇照展，重現片中花紋地墊、斧頭劈砍等場景，還有其他劇照等，讓觀眾沉浸於導演個人觀點與哲理的傳奇電影世界。
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專題系列活動還將邀請葉郎於明天主講「假如庫柏力克開了Instagram帳號：那些經典電影背後的相簿」，至於14日「2001太空漫遊」的映前導讀及映後座談，將由影視聽中心董事長藍祖蔚探討音樂、蒙太奇、藝術以及哲學元素，如何被庫柏力克融入在電影中，並昇化成屬於他的個人美學。
史丹利庫柏力克專題放映，即日起至14日在國家電影及視聽文化中心登場。（編輯：屈享平）1110806
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