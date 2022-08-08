阮月嬌角色遭批霸凌新住民 阿翰：接受所有受傷的聲音

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YouTuber阿翰模仿角色「阮月嬌」引發爭議，他8日貼文表示願意接受所有受傷的人的想法，但不同意透過指責對方、過激言論去傷害意見不同的人。（圖取自阿翰po影片 YouTube頻道網頁youtube.com）

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（中央社網站8日電）YouTuber阿翰模仿角色「阮月嬌」引發爭議，他今天貼文表示願意接受所有受傷的人的想法，但不同意透過指責對方、過激言論去傷害意見不同的人，希望社會理性看待討論，學習接納不同的聲音。

台灣越裔總會總會長陳凰鳳日前以公開信表示，有新住民社團連署反映，阿翰在家樂福中元節廣告扮演「阮月嬌」，內容嘲諷越裔新住民形象和口音「以表演之名行霸凌之實」，家樂福之後將廣告影片下架，引發網友兩極評價。

有網友贊同越裔總會，認為不該刻意用口音標籤新住民；也有人認為阿翰的模仿不代表歧視也沒有醜化。阿翰今天在貼文寫到，阮月嬌雖然運用聲音的刻板印象，但他想努力顛覆新住民印象，轉而去創造一個不必去用力證明自己的「存在」就能得到認同的一個可愛角色。

他表示，po影片的目的是想逗樂大家，讓觀眾有情感上的抒發，過程中如果有冒犯和傷害，他願意接受所有受傷的人的想法，但不同意透過指責對方、過激言論去傷害意見不同的人。

他希望這個社會能理性看待跟討論這件事情，學習接納不同的聲音，「這就是一個成熟的多元社會必經之路」。

阿翰說，很遺憾造成許多紛擾，「願我們都能理性包容，溫柔善待身邊跟你一樣或不一樣的人，試著溝通跟對話」。（編輯：鄭懿君）1110808