「算命阿姨廖麗芳」替悍將開球 點名拿莫．伊漾

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中華職棒4日在新莊棒球場由富邦悍將隊與樂天桃猿隊交手，主場悍將邀請扮演「算命阿姨廖麗芳」人氣爆紅的網紅阿翰擔任開球嘉賓，並送上背號55號的球衣。中央社記者張新偉攝 111年6月4日

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（中央社記者謝靜雯新北4日電）中職富邦悍將隊今天邀請扮「算命阿姨廖麗芳」爆紅的網紅阿翰開球，他的招牌動作先前被味全龍當作上壘慶祝手勢，他特別點名，很看好龍隊拿莫．伊漾，但也強調富邦悍將才最厲害的。

中華職棒富邦悍將今天在新莊棒球場迎戰樂天桃猿隊，特別邀請因為拍攝影片扮演「算命阿姨廖麗芳」爆紅的網紅阿翰開球，影片中台詞「九天玄女降落中華路二段55號」，搭配手勢和台灣國語的發音「降落、降落」爆紅。

「算命阿姨廖麗芳」今天精心打扮亮相，受訪表示第一次接到職棒開球很緊張，「平常都在專研易經，很少來這種地方，還特別去做了指甲彩繪」，特別選定了影片中別具意義的55號當作球衣背號，「這是很吉利的數字」。

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爆紅的影片手勢先前也被味全龍隊拿來當作敲安上壘慶祝手勢，「算命阿姨廖麗芳」受訪笑說有注意到，也點名發想慶祝動作的龍隊野手拿莫．伊漾，「我記得你、很看好你，但你要小心，富邦悍將才是最厲害的」。

被問起要不要幫悍將算一下運勢，「算命阿姨廖麗芳」無厘頭的回答，多吃蔬菜水果和優酪乳，腸胃暢通了，運勢就會通，「從大年初一到年末，運勢都會旺旺旺」。（編輯：陳政偉）1110604

人氣網紅阿翰4日以「算命阿姨廖麗芳」裝扮踏入新莊棒球場，為中華職棒富邦悍將隊的比賽開球，開球完成後並在投手丘開心擺POSE。中央社記者張新偉攝 111年6月4日

中華職棒富邦悍將隊4日在新莊主場邀請扮演「算命阿姨廖麗芳」爆紅的網紅阿翰（右）擔任開球嘉賓，賽前捕手林琨笙（左）擔任教練，兩人擺出招牌動作合影。中央社記者張新偉攝 111年6月4日

中華職棒富邦悍將隊4日邀請扮演「算命阿姨廖麗芳」的網紅阿翰（前右）到新莊球場擔任開球嘉賓，開球後，阿翰也向悍將總教練丘昌榮（前左）比讚致意。中央社記者張新偉攝 111年6月4日