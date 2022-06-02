威迪茲手套有外部物質遭禁賽 味全龍賞悍將5連敗

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中華職棒味全龍隊投手郭郁政2日在新莊球場先發登板，主投5局無失分，儘管隨後牛棚掉分，最終龍隊仍以2比1擊敗富邦悍將隊拿勝，郭郁政拿下勝投並獲選單場MVP。（味全龍提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年6月2日

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（中央社記者黃巧雯新北2日電）中華職棒富邦悍將洋投威迪茲今天因手套被發現有外部物質，遭驅逐出場，且須禁賽10場，而味全龍投手郭郁政主投5局無失分，儘管牛棚掉分，最終仍以2比1險勝，賞悍將5連敗。

富邦悍將今天在主場新莊棒球場對決味全龍，悍將近期陷入4連敗，今天由威迪茲（Jose Valdez）掛帥主投，先發二壘手也從先前的莊韋恩換成李宗賢，李宗賢儘管昨天曾替補守二壘，但先發守二壘卻是生涯首次。

味全龍今天2局上靠著拿莫．伊漾、張祐銘、劉基鴻連續安打，攻下1分，而郭天信隨後擊出滾地球，送回球隊第2分。

富邦悍將在第2、3、5局屢次攻占得點圈，但打擊未能連貫，直到第7局滿壘時，靠著范國宸獲得保送，搶下1分，味全龍最終以2比1獲勝。

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味全龍郭郁政投5局無失分，被敲5安無失分，本季第2勝到手，廖任磊中繼1局掉1分，非責失分，7局上因控球出現狀況加上隊友失誤，悍將攻占滿壘，靠著隊友林逸達登板化解危機。

味全龍隊總教練葉君璋賽後表示，郭郁政歸隊後首度在一軍先發，投得很好，原本設定投5局後，再由廖任磊接手投3局，儘管廖任磊中繼第一局投不錯，但第2局可能有點鬆懈，後續還要再加油。（編輯：卞金峰）1110602