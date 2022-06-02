尋覓合適洋砲 葉君璋：聘專門球探將成趨勢

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（中央社記者黃巧雯新北2日電）中華職棒今年儘管有4隊延攬洋砲助陣，但洋砲至今還未有讓人眼睛一亮的表現，味全龍總教練葉君璋今天分享尋找合適洋砲的策略，聘請專門球探將成為未來趨勢。

今年中華職棒5隊中就有4隊簽下洋砲，僅樂天桃猿目前仍以洋投為主，而統一獅隊洋砲羅薩（Wilin Rosario）因傷勢復原不如預期，遭球隊解約，但獅隊接下來仍將持續尋覓新洋砲。

味全本季同樣也找洋砲助陣，分別是鈦龍（Telvin Nash）和龍德力（Ronny Rodriguez），其中鈦龍出賽5場，僅敲出1轟，打擊率2成11，而龍德力出賽11場，打擊率同樣不到2成5，僅2成38，至今首轟還未出爐，2人目前都因傷待在二軍。

葉君璋表示，目前2名洋砲表現平平，還沒有到解約程度，但仍須視後續需求和策略而定。

談到好洋砲難尋，葉君璋認為，想法要改變，找洋將做法要調整，不能單看洋砲比賽影片或過去帳面上數據，還要觀察洋砲是否能應付台灣投手型態。

葉君璋表示，未來聘請專門球探尋找合適洋砲將成為趨勢，「現在聘請洋將費用越來越高，我們花一點錢做這樣的事情，反而可以減少不必要的成本」。（編輯：方沛清）1110602