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悍將洋投威迪茲手套有外部物質遭驅逐 聯盟罰禁賽10場[影]

2022/6/2 21:56（6/2 22:16 更新）
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中華職棒富邦悍將洋投威迪茲2日先發出戰味全龍，7局上因手套有不明物質，除了被主審驅逐出場外，聯盟表示，將處以禁賽10場。圖為裁判向前檢查威迪茲手套。（味全龍提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年6月2日
中華職棒富邦悍將洋投威迪茲2日先發出戰味全龍，7局上因手套有不明物質，除了被主審驅逐出場外，聯盟表示，將處以禁賽10場。圖為裁判向前檢查威迪茲手套。（味全龍提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年6月2日
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（中央社記者黃巧雯新北2日電）中華職棒富邦悍將洋投威迪茲今天先發出戰味全龍，7局上因手套有不明物質，除了被主審驅逐出場外，聯盟表示，將處以禁賽10場。

富邦悍將今天在主場新莊棒球場對決味全龍，洋投威迪茲（Jose Valdez）7局上時，因手套有外部物質，遭主審驅逐出場，悍將隨後派出投手歐書誠接替投球。

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聯盟賽務部表示，在攻守交換時，味全龍總教練葉君璋曾向裁判反應，裁判後來在摸到比賽用球後，發現有異狀，因此7局上1出局時，上場檢查手套。

威迪茲在手套被發現有不明物質後，不僅被主審林金達驅逐出場，還面臨禁賽的處罰，聯盟賽務部表示，依據中職規章3.01、6.02相關規定和解釋，任何球員不得故意污損球或使用其他物質摩擦球，裁判得令違反規定的球員歸還球，並將其驅逐離場，而違規者自動禁賽10場。（編輯：陳仁華）1110602

影片來源：CPBL 中華職棒
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