抗議判決遭聯盟懲處 林岳平罰款1萬、郭俊佑罰6萬及禁賽3場

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影片來源：CPBL 中華職棒

（中央社記者謝靜雯台北18日電）中職統一獅隊昨天與中信兄弟比賽，延長賽改判引起獅隊不滿抗議，聯盟今天做出懲處，獅隊總教練林岳平、投手羅昂罰款1萬元，教練郭俊佑合併罰款6萬元、禁賽3場。

中華職棒統一獅隊昨天在台南棒球場與中信兄弟交手，兩隊鏖戰至延長賽12局，獅隊許哲晏滿壘時敲出左外野方向高飛球，三壘跑者林靖凱跑回本壘，一開始判決安全回壘，經過電視輔助判決改判出局，兩隊5比5握手言和。

改判後引起獅隊教練團、球員不滿抗議，總教練林岳平怒摔球帽，教練郭俊佑則丟頭盔抗議，林岳平、郭俊佑和投手羅昂都被驅逐出場。

聯盟今天發出聲明表示，林岳平昨晚已經向聯盟表達誠摯歉意，聯盟重申理解教練與球員們求勝心切的心情，但不應過度激烈表達訴求，技術委員室觀看重播輔助判決在於追求真相，讓畫面說話，如轉播畫面無法明確推翻原判決則會維持原判，這是與所有球團的共識，大家都應該遵從。

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聯盟今天做出懲處，林岳平向地上甩帽抗議行為不當遭驅逐出場，依聯盟規章第14條規定、處罰款新台幣1萬元，投手羅昂向裁判員抗議行為不當，遭驅逐出場，依第14條規定、處罰款1萬元。

教練郭俊佑向技術委員室丟擲頭盔，抗議行為不當，遭驅逐出場，依第14條規定、處罰款1萬元，另丟擲頭盔抗議屬粗暴行為，依第15條規定，對球賽相關工作人員第2項之粗暴行為，處罰款5萬元、禁賽3場，合併懲處罰款6萬元、禁賽3場，禁賽部分將自20日開始執行。（編輯：卞金峰）1110418