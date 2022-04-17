延長賽得分被改判　餅總摔帽抗議驅逐出場

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職統一獅隊今天與中信兄弟交手，獅隊潘武雄8局敲出代打全壘打，兩隊鏖戰至延長賽第12局，關鍵本壘攻防重播輔助判決改判獅隊出局，5比5握手言和，獅隊總教練林岳平不滿抗議怒摔帽子被驅逐出場。

統一獅隊在主場台南棒球場迎戰中信兄弟，兄弟張志豪2局敲出陽春砲，獅隊前2局沒有拿下分數，3局靠著柯育民內野安打、失誤上到二壘，陳重廷安打送回追平分，再著陳傑憲安打推進，胡金龍二壘打，一棒送回2分、幫助球隊取得3比1領先。

兄弟4局1人出局後，陳子豪選到保送，許基宏敲出安打，張志豪再敲出高飛犧牲打、送回團隊第2分。

兩隊5到7局都沒有拿下分數，獅隊8局下靠著保送、潘武雄代打開轟，兩分砲幫助球隊取得5比2領先，這發全壘打是潘武雄生涯第7支代打全壘打，與味全龍隊林智勝、中信兄弟蘇緯達並列聯盟最多紀錄。

兄弟9局追分，許基宏敲出二壘打，張志豪、岳東華接連四壞保送攻佔滿壘，王政順適時安打，一棒兩分幫助球隊延續攻勢，再靠著保送、王威晨高飛犧牲打跑回追平分。

王政順為2018年兄弟第6輪指名球員，今天9局敲出生涯首安，首打點、首得分也跟著開張。

兩隊鏖戰至延長賽12局，獅隊滿壘、1人出局時，許哲晏敲出左外野方向高飛球被接殺，三壘跑者林靖凱跑回本壘，一開始判決安全回壘得分，經重播輔助判決改判出局，變成再見雙殺，兩隊握手言和。

林岳平不滿改判結果，衝上場抗議、怒摔帽子，被驅逐出場，獅隊教練團、球員情緒十分不滿，紛紛衝上場抗議。（編輯：管中維）1110417