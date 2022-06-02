中職悍將洋投羅力4日先發 陳仕朋改扛中繼

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（中央社記者黃巧雯新北2日電）中華職棒富邦悍將洋投羅力4日將先發，總教練丘昌榮今天表示，過去以先發為主的投手陳仕朋，考量隊形需求，目前改擔任長中繼的角色。

羅力（Mike Loree）為富邦悍將昔日所仰賴的重要洋投戰力，去年拿下7勝9敗，防禦率3.03，因今年3月才抵台，歷經調整，將迎來本季初登板，總教練丘昌榮表示，羅力4日將先發出戰樂天桃猿，昨天先發投手陳鴻文將先下二軍。

在羅力回到先發行列後，丘昌榮表示，投手江少慶COVID-19（2019冠狀病毒疾病）歷經確診後，下週將歸隊，考量隊形、牛棚需要左投，因此陳仕朋將轉往長中繼。

陳仕朋自2017年加入中職以來，截至昨天為止，出賽79場，其中72場先發，後援僅占7場，昨天面對統一獅一役登板，中繼1.2局失1分，被敲2安，包括被獅隊代打鄭鎧文轟出全壘打。

談到昨天中繼，陳仕朋認為，除了挨轟那一顆失投球沒投到想要的位置外，投球內容還算可以。

對於角色轉換，陳仕朋坦言，先發可以照著自己步調配速，且可以依照比賽開打時間進行調整，但中繼可能隨時因應場上狀況調整熱身節奏，且一上場就必須展現最佳狀態。

儘管期待未來有機會能回到熟悉的先發行列，但對於教練團賦予的新任務，陳仕朋表示，將配合隊形需求，上場就會把握機會，他強調，「無論在任何位置，都是在幫助球隊」，期許自己上場後能盡快進入狀況，幫隊友守下分數。

另外，悍將外野手申皓瑋上午出現不適症狀，經快篩後結果呈陽性，球隊升上二軍的王詩聰頂替。（編輯：陳政偉）1110602