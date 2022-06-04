富邦悍將威迪茲使用物質增加球摩擦力 林華韋：已口頭告誡

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中職富邦悍將隊洋投威迪茲（圖）使用外部物質，遭聯盟禁賽10場、罰款新台幣1萬元，悍將領隊林華韋4日表示，球團了解過後，威迪茲確實有使用增加球摩擦力的物質，類似球棒上可以止滑的物質，已口頭告誡。中央社記者謝靜雯攝 111年6月4日

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（中央社記者謝靜雯新北4日電）中職富邦悍將隊洋投威迪茲使用外部物質，遭聯盟禁賽10場、罰款新台幣1萬元，悍將領隊林華韋今天表示，據球隊了解，他確實有使用增加球摩擦力物質，已口頭告誡，也會再次提醒其他投手群。

中華職棒富邦悍將隊2日在主場新莊棒球場與味全龍隊交手，7局經龍隊總教練葉君璋檢舉，球體有外部物質，主審林金達認定有異，啟動檢查，經召集現場裁判共同檢視，一致認定悍將先發洋投威迪茲（Jose Valdez）使用外部物質，威迪茲立即被驅逐出場，後續公告懲處。

悍將領隊林華韋今天說，球團了解過後，威迪茲確實有使用增加球摩擦力的物質，類似球棒上可以止滑的物質。

林華韋提到，雖然全球有許多投手也會有類似的行為，讓球增加摩擦力，增加控球穩定度，也可減少危險球，但既然是聯盟規定禁止使用的，就要遵守規定。

林華韋表示，球團有口頭告誡威迪茲這是禁止的行為，也提醒他可以善加利用被允許的物質、投手止滑粉，也會請教練團再次提醒其他投手群。（編輯：張芷瑄）1110604