富邦悍將威迪茲使用外部物質 4日起禁賽10場罰1萬元
2022/6/3 15:54（6/3 16:29 更新）
中華職棒富邦悍將隊洋投威迪茲2日先發出戰味全龍隊，7局上因手套有外部物質，被主審驅逐出場，聯盟表示，將處以禁賽10場。圖為裁判上前檢查威迪茲（右2）手套。（味全龍提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年6月2日
（中央社記者謝靜雯新北3日電）中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊洋投威迪茲（Jose Valdez）使用不明物質，聯盟今天公告後續懲處，威迪茲4日起禁賽10場、罰款新台幣1萬元。
悍將昨天在主場新莊棒球場交手味全龍隊，7局經龍隊總教練葉君璋檢舉，球體有外部物質，主審林金達認定有異，啟動進一步檢查，經召集現場裁判共同檢視，一致認定悍將先發洋投威迪茲使用外部物質，威迪茲立即被驅逐出場，後續經賽務部確認違反規則規定。
聯盟公告，威迪茲違反規則條文為中職棒球規則3.01條，任何球員不得故意污損球或使用泥土（Soil）、松香（Rosin）、石蠟（Paraffin）、甘草（Licorice）、砂紙（sandpaper）、金鋼砂紙（Emery-paper）或其他物質摩擦球。裁判員得令違反規定球員歸還球，並驅逐離場。此外，違規者自動禁賽10場比賽；規則6.02（c）（4），投手將異物附著於球。
聯盟依棒球規則3.01、聯盟規章球團隊職員違規懲罰第14條規定，懲處威迪茲禁賽10場、罰款1萬元，禁賽部分4日起執行。
此外，主審昨天晚間使用麥克風說明相關爭議，聯盟表示，季初即依會長蔡其昌與秘書長楊清瓏指示，研擬使用麥克風說明執行辦法，遇特殊判決須向外界說明時，即可啟動使用。（編輯：李明宗）1110603
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續往下閱讀