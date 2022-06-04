羅力7局無失分悍將中止5連敗 壽星辛元旭勝利打點

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中職富邦悍將隊洋投羅力4日在新莊主場為本季首場一軍先發，總計用79球投7局，被敲6支安打，投出2次三振、1次四死球，無失分，拿下個人本季首勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。中央社記者張新偉攝 111年6月4日

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（中央社記者謝靜雯新北4日電）中職富邦悍將隊洋投羅力本季首場一軍先發就有好結果，今天7局無失分優質先發，今天壽星辛元旭單場1安、是勝利打點，幫助球隊以2比0擊敗樂天桃猿隊，中止近期5連敗。

中華職棒富邦悍將隊洋投羅力本季因為合約較晚確定，3月底才到台灣，僅在二軍自辦熱身賽出賽，球數有拉到破90球，今天本季首度一軍先發出賽。

羅力開賽連抓6個出局數，3局接連被敲安打，但穩守不失分，5局再被敲出安打、觸身球保送讓對手攻占得點圈，但沒有失掉分數。

羅力總計用79球投7局，被敲出6支安打，投出2次三振、1次四死球、無失分，拿下個人本季首勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

悍將隊總教練丘昌榮賽後表示，羅力是很有經驗的投手，控制力很好，球速也有慢慢回來，今天用球數很精簡，有機會投完9局，但羅力回覆教練團說「下一場」。

羅力解釋，今天是本季首場出賽，坦白說手的力量沒有這麼好，雖然有一直在拉高強度，但還不如預期，投到7局感覺球的品質下降了，雖然用球數不多，還可以繼續投，但再上場可能會造成危機，所以誠實的跟教練團講，希望下次在球數控制範圍內、盡可能的拉長投球局數、幫助球隊。

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今天兩隊前3局沒有拿下分數，悍將4局靠著范國宸二壘打開啟攻勢，再靠著滾地球、辛元旭適時安打先馳得點，5局靠著安打、野手選擇、張冠廷、范國宸接連內野安打，再添1分保險分；辛元旭是今天壽星，單場4打數敲出1支安打，貢獻1分打點、是勝利打點。

丘昌榮表示，今天5局年輕球員奮力跑出2支內野安打，有感受到大家想要拚的企圖心，年輕球員展現出該有的樣子，彼此感染，氣氛越來越好，「但我們還需要再多一點努力」。（編輯：張芷瑄）1110604