紀念奧莉薇亞紐頓強 澳洲維州將舉辦追思音樂會

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（中央社雪梨11日綜合外電報導）憑藉1978年歌舞劇「火爆浪子」走紅的奧莉薇亞紐頓強8日因癌症辭世，享壽73歲。澳洲當局今天表示，將在她成長的地方維多利亞州舉行追思音樂會，紀念這位已故葛萊美獎得主。

法新社報導，在英國出生、澳洲長大的奧莉薇亞紐頓強（Olivia Newton-John）8日在她位於美國南加州的自家中安詳離世，家人和朋友隨侍在側。

家人並未說明她去世的原因，但她於2018年接受澳洲電視台訪問時，曾透露自己3度罹癌，當時她無懼地說：「我不喜歡說『搏鬥』，我喜歡說『戰勝』，因為搏鬥會引發你不想要的憤怒和激動。」

維多利亞州州長安德魯斯（Dan Andrews）表示，奧莉薇亞紐頓強的家人已接受舉辦州紀念儀式的提議，「這將比較像是一場音樂會，而非葬禮」。

目前追思會的日期尚未敲定。

奧莉薇亞紐頓強的丈夫伊斯特林（John Easterling）今天也在社群媒體貼文向妻子致意，稱「她是我認識最勇敢的女人」，並感謝粉絲們在她去世後給予了「浩瀚無垠的愛與支持」。

伊斯特林說：「即便是在最艱困的時期，她總是能靠著精神、幽默和意志力帶來更多光明。」（譯者：施施/核稿：陳政一）1110811