梅開四度畫句點 梅鐸與名模妻完成離婚

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（中央社洛杉磯11日綜合外電報導）律師今天表示，媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）與美國名模潔芮霍爾（Jerry Hall）在結縭6年後，如今完成離婚手續。

梅鐸現年91歲，在2016年3月與潔芮霍爾結婚，展開他的第4段婚姻。梅鐸先前3任妻子分別是澳洲籍布克（Patricia Booker）、記者托維（Anna Torv）以及華裔鄧文迪（Wendi Deng）。

女方律師波勒（Judy Poller）告訴法新社說：「潔芮霍爾與梅鐸已經完成離婚。」

「他們仍然是好朋友，並祝彼此未來一切美好。」

根據「富比世」（Forbes）雜誌，澳洲籍梅鐸的身家超過170億美元，旗下擁有許多世界著名的報紙。

這對夫婦曾簽署一份婚前協議，「紐約時報」6月報導，兩人離婚後，梅鐸持有股份的企業所有權結構不太可能改變，其中包括福斯新聞（Fox News）與「華爾街日報」的母公司。

此外，梅鐸強大的全球媒體帝國還包括「紐約郵報」（New York Post）、「泰晤士報」（The Times of London）和英國小報「太陽報」（The Sun）。

梅鐸首任妻子是澳洲籍空姐布克，兩人在1960年代後期離婚。

第2任妻子托維是一名報紙記者，兩人在一起30多年，後來在1999年離婚。

梅鐸與鄧文迪的第3次婚姻於2013年結束，當時媒體報導稱她與英國前首相布萊爾（Tony Blair）有染，布萊爾則否認有任何不當行為。

潔芮霍爾出生於美國德州，曾是滾石樂團（The Rolling Stones）主唱米克傑格（Mick Jagger）的長期伴侶，兩人育有4個孩子。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1110812