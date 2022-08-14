夏日民歌嘉年華高雄開唱 施孝榮領軍展南台灣熱情

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（中央社記者王心妤台北14日電）夏日民歌嘉年華今天在高雄巨蛋登場，歌手施孝榮、鄭怡、王夢麟、殷正洋等人共同開唱；李明德、殷正洋、施孝榮、王瑞瑜表示，不只希望讓歌迷有難忘回憶，也要展現南台灣熱情。

演唱會由施孝榮以「一條日光大道」開場，為了配合主題，特別挑選輕快、活潑的歌曲，像是「想飛」、「奔放奔放」、「小茉莉」。施孝榮笑說，「非常佩服王夢麟大哥出道43年，雖然我也42年了，但最辛苦的還是耀東哥，從拉斯維加斯回來」。

回顧當年戀愛階段，王夢麟說自己國中二年級開始就「無縫接軌」，笑稱「只要有一個離開，另一個馬上來」；周治平說自己都是被追求的；殷正洋表示，「我們都是純純的愛，先默默欣賞，等待機會，然後機會稍縱即逝就失去了，但不重要，生命中總是會找到的」。

楊耀東與趙詠華今年加盟演唱會，演唱「山裡來的女孩」、「季節雨」與「星期六」，下半場還有演唱「童年」、Beautiful Sunday、Ａ Dear John Letter、「盼」與「萍聚」，將演唱會氣氛帶到高潮。

14名歌手將於28日在台北小巨蛋演出。（編輯：陳仁華）1110814