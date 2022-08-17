航海王新劇場版票房夯 進擊的巨人聲優客串也甘願

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（中央社記者葉冠吟台北17日電）今年是日本人氣漫畫「航海王」連載25週年，新推出的「航海王劇場版：紅髮歌姬」，連「進擊的巨人」男主角聲優都甘願來跑龍套，創下在日本上映10天賣破新台幣15.7億元的佳績。

「航海王劇場版：紅髮歌姬」6日在日本上映，寫下10天吸引505萬人觀影、票房達70.6億日圓（約新台幣15.7億元）的好成績，票房累積速度已超越「你的名字」（上映10天逾38億日圓票房）、「劇場版 咒術迴戰 0」（上映10天逾54億日圓票房）。

同時也打破「航海王」劇場版歷年來最賣座作品「航海王電影：Z」的68.7億日圓票房（約新台幣15.3億元），本週有望晉升百億日圓俱樂部。

由於故事圍繞在聲稱是「紅髮傑克女兒」的神秘女歌手「美音」身上，難得以主角「魯夫」的偶像「紅髮傑克」為故事重心，也讓許多粉絲製作迷因哏圖笑稱：「事實證明紅髮是航海王電影的票房王」、「全世界都要給紅髮一個面子」。

而長年擔任「魯夫」聲優的田中真弓日前受訪時興奮地表示，「我非常喜歡紅髮傑克這個角色，但我扮演魯夫23年了，從來不知道他有女兒。」同樣是老班底的「紅髮傑克」聲優池田秀一也笑說：「時隔20年後，第一次跟田中真弓一起配音，我們在動畫中總是擦肩而過，這次能一起配音，20年前的記憶彷彿回來了。」

「航海王劇場版：紅髮歌姬」是「航海王」漫畫連載25週年推出的第15部劇場版，氣勢非同凡響，連飾演動畫「進擊的巨人」男主角「艾連」的梶裕貴、「你的名字」導演新海誠的女兒新津知世都來客串，即便只是路人甲，兩人還是興奮不已。

梶裕貴表示，「成為聲優之前，最想成為航海王。簡直就像做夢一樣，雖然只是個路人，但因為是尾田老師所畫出來的角色，就非常有價值了，我感到非常的光榮。」還不忘幽默備註請尾田榮一郎日後能給他多一點台詞。

「航海王劇場版：紅髮歌姬」將於19日在台上映。（編輯：張雅淨）1110817