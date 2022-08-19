告五人台北新樂園開唱 笑稱搭摩天輪可聽久一點

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樂團告五人宣布將於9月17日在台北兒童新樂園舉辦「新樂園」演唱會，笑稱搭摩天輪時會感覺時間變慢，演唱會也可以聽久一點。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年8月19日

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（中央社記者王心妤台北19日電）告五人宣布將於9月17日在台北兒童新樂園舉辦「新樂園」演唱會。告五人表示，「歌曲會做許多不同改編，還有全新演唱會橋段，也讓更多歌迷一起參與告五人一直很想做的事情，大家可以期待」。

這次演唱會不只可以聽歌，還可以在遊樂園玩樂，主唱犬青表示，在旋轉木馬適合聽慢歌，一邊牽著身邊重要人的手，或許是種心動的片刻；如果是快歌，那可以選擇海盜船，「身體產生的快感，加上海盜船出現的尖叫聲可能會讓人上癮」。

主唱雲安則想在摩天輪上聽歌，笑答「搭摩天輪時總覺得時間過得很慢，這樣演唱會也可以聽久一點，讓快樂延續」。

鼓手哲謙表示，「愛在夏天」適合在摩天輪下聽；在演唱「好不容易」可以搭配歌詞，坐旋轉木馬唱歌；如果激進一點的，演唱「醜人多作怪」可以去搭雲霄飛車。但告五人也坦承，不太敢搭雲霄飛車，需要花點時間心理建設。

「新樂園」演唱會預計9月17日晚上登場，8月27日下午1時起售。（編輯：黃世雅）1110819