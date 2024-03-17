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告五人宜蘭淋雨開唱 邀高中學弟妹合唱成溫馨彩蛋

2024/3/17 21:59（3/17 22:16 更新）
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樂團「告五人」17日晚間在宜蘭舉辦第2場「宇宙超有趣」演唱會，鼓手哲謙（中）哽咽感謝歌迷支持，主唱犬青（左）、雲安（右）上前安慰。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 113年3月17日
樂團「告五人」17日晚間在宜蘭舉辦第2場「宇宙超有趣」演唱會，鼓手哲謙（中）哽咽感謝歌迷支持，主唱犬青（左）、雲安（右）上前安慰。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 113年3月17日
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（中央社記者王心妤台北17日電）告五人今晚在家鄉宜蘭舉辦第2場「宇宙超有趣」演唱會，大雨澆不息現場熱情。他們特別邀請高中的學弟妹共4所高中的學生合唱經典歌「披星戴月的想你」，成為溫馨彩蛋。

告五人此次重返家鄉開唱，雖然遇上大雨，告五人打趣表示，今晚的天氣對宜蘭人來說是正常的天氣，「我們今天是復刻，除了復刻第2張專輯封面的漁船，當時的天氣也是這樣的天氣，今天就是4D體驗」。鼓手哲謙因為坐著打鼓，也自嘲「整件褲子都濕了」。

告五人在演唱會上復刻打造出主唱犬青爺爺的漁船，並繞著會場跟歌迷近距離互動，犬青笑說：「爺爺拍謝（不好意思），今天把船借來開演唱會，明天就把船還給你。」

另外，告五人邀請宜蘭4所學校，包含雲安和犬青的母校宜蘭高中、哲謙的母校宜蘭高商的學弟妹，以及蘭陽女中與羅東高商的學生合唱「披星戴月的想你」，搭配煙火為演唱會畫下句點。（編輯：唐聲揚）1130317

樂團「告五人」重返家鄉開唱，17日在宜蘭舉辦「宇宙超有趣」演唱會，雖然現場下起大雨，仍澆不熄觀眾熱情。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 113年3月17日
樂團「告五人」重返家鄉開唱，17日在宜蘭舉辦「宇宙超有趣」演唱會，雖然現場下起大雨，仍澆不熄觀眾熱情。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 113年3月17日
樂團「告五人」17日在宜蘭舉辦第2場「宇宙超有趣」演唱會，並邀請4所學校學生合唱，包含雲安（前右起）和犬青（前中）的母校宜蘭高中、鼓手哲謙（前左）母校宜蘭高商的學弟妹，以及蘭陽女中與羅東高商的學生。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 113年3月17日
樂團「告五人」17日在宜蘭舉辦第2場「宇宙超有趣」演唱會，並邀請4所學校學生合唱，包含雲安（前右起）和犬青（前中）的母校宜蘭高中、鼓手哲謙（前左）母校宜蘭高商的學弟妹，以及蘭陽女中與羅東高商的學生。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 113年3月17日
#犬青
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