告五人打造「影后」序曲 犬青笑約謝盈萱當貝斯手

（中央社記者王心妤台北9日電）告五人以「又到天黑」摘金曲獎年度歌曲獎後，陸續搭上影視作品推出新歌，像是「從未見過的海」成為熱門影集「影后」序曲，成員犬青也打趣邀影后謝盈萱擔任樂團貝斯手。

「從未見過的海」MV由謝盈萱主演、胡瑞財執導，也是她跟告五人首次合作。告五人今天透過經紀公司分享，家人都有看過謝盈萱的作品，在音樂上能夠有合作，是抱持著感恩的心。

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謝盈萱首次參與樂團的MV拍攝，她在片場一見到告五人就笑稱好像變成樂團的一員，犬青則笑回：「那就當我們的貝斯手吧！」謝盈萱也分享，平時就很喜歡告五人的「愛人錯過」、「紅」、「醜人多作怪」等歌，原本期待拍MV能跟告五人對戲，最後才發現要獨自演出而感到失落。

對於MV演出，謝盈萱說，整首歌的感覺像是在追尋一個人，也像是在尋找夢想，能投射的演出方向很多，「聽完這首歌內心充滿了滿溢的鼓動和跳躍，讓人覺得這條路可以一直往前行，不用停止。」（編輯：李亨山）1131109