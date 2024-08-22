本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新新併宣布啟動 每1股新光金普通股換0.6022台新金
首頁 / 娛樂

告五人期待2025推新專輯 世界巡迴盼集結各地錄音

2024/8/22 20:43（8/22 21:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
人氣樂團告五人22日出席手機代言活動，受訪時表示期待2025年能推出新專輯，並透露目前已經錄好3首歌。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 113年8月22日
人氣樂團告五人22日出席手機代言活動，受訪時表示期待2025年能推出新專輯，並透露目前已經錄好3首歌。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 113年8月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北22日電）告五人去年憑「又到天黑」摘金曲獎年度歌曲，他們今天表示，已開始籌備第4張專輯，希望維持2年一專輯頻率，目前錄好3首歌，加上近日在世界巡迴開唱，想錄下不同樂音。

告五人今天出席手機代言活動，提到拍照技巧，主唱犬青承認是「臭手」，男友雲安在一旁打圓場表示，3名團員拍照都有各自美感，但不太會請其他團員拍照；團長哲謙則透露，手機裡面有犬青與雲安的許多醜照，也有很多風景或是昆蟲照片。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

告五人表示，連續3張專輯都有入圍金曲獎，很感謝評審肯定，但不會因此擔心下張專輯表現，而目前正在世界各處巡迴開唱中，希望能在不同地方的錄音室錄音，而目前已經錄好3首歌，盼明年有機會推出。

被問到巡演遇到的趣事，雲安笑說，之前到加拿大開唱時，被海關攔下詢問要去哪裡，因為是凌晨加上時差，他下意識用帶有英文腔的中文說「穩格滑」（溫哥華），不只海關露出疑惑表情，哲謙也急忙用英文喊出Vancouver救援。（編輯：陳仁華）1130822

#犬青
#哲謙
#雲安
雲安
告五人「又到天黑」摘金曲獎年度歌曲 將送500顆漢堡告五人巡演飛各地 任賢齊驚喜合體讚未來無限
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.101
更多編輯台推薦新聞：