告五人期待2025推新專輯 世界巡迴盼集結各地錄音

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（中央社記者王心妤台北22日電）告五人去年憑「又到天黑」摘金曲獎年度歌曲，他們今天表示，已開始籌備第4張專輯，希望維持2年一專輯頻率，目前錄好3首歌，加上近日在世界巡迴開唱，想錄下不同樂音。

告五人今天出席手機代言活動，提到拍照技巧，主唱犬青承認是「臭手」，男友雲安在一旁打圓場表示，3名團員拍照都有各自美感，但不太會請其他團員拍照；團長哲謙則透露，手機裡面有犬青與雲安的許多醜照，也有很多風景或是昆蟲照片。

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告五人表示，連續3張專輯都有入圍金曲獎，很感謝評審肯定，但不會因此擔心下張專輯表現，而目前正在世界各處巡迴開唱中，希望能在不同地方的錄音室錄音，而目前已經錄好3首歌，盼明年有機會推出。

被問到巡演遇到的趣事，雲安笑說，之前到加拿大開唱時，被海關攔下詢問要去哪裡，因為是凌晨加上時差，他下意識用帶有英文腔的中文說「穩格滑」（溫哥華），不只海關露出疑惑表情，哲謙也急忙用英文喊出Vancouver救援。（編輯：陳仁華）1130822