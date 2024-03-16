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告五人家鄉宜蘭開唱2萬歌迷相挺 漁船繞場掀驚喜

2024/3/16 22:28（3/16 22:36 更新）
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樂團「告五人」16日晚間在宜蘭舉辦「宇宙超有趣」演唱會，不僅復刻主唱犬青爺爺的漁船「順德號」，還直接搬進演唱會現場，搭載3人繞場與歌迷近距離互動。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 113年3月16日
樂團「告五人」16日晚間在宜蘭舉辦「宇宙超有趣」演唱會，不僅復刻主唱犬青爺爺的漁船「順德號」，還直接搬進演唱會現場，搭載3人繞場與歌迷近距離互動。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 113年3月16日
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（中央社記者王心妤宜蘭16日電）告五人樂團今晚在家鄉宜蘭舉辦「宇宙超有趣」演唱會，吸引2萬歌迷同樂，整場累計放了10分鐘煙火，更將主唱犬青爺爺的復刻漁船搬進場內繞行，他們在船上唱歌並跟歌迷近距離互動。

告五人今晚以歌曲「新世界」搭配煙火拉開首場在家鄉宜蘭的演唱會，今晚共有2萬名歌迷同歡，此次除了跟日本藝術家Lady Aiko跨界合作打造演唱會視覺，也復刻出犬青爺爺的漁船「順德號」，並將「海洋」元素穿上身。

告五人今晚表示，順德號對團隊的意義重大，不只是第2張專輯的封面拍攝地，也是犬青爺爺的漁船，「承載著我們對於歌迷、對於演出，想要航向大海，承載歌迷的信賴，很有意義。」他們也笑說，「這艘船真的完美復刻，連『暈船』都有同樣的感覺，真的超級晃。」鼓手哲謙則笑說，希望下次可以把順德號開上天空。

主唱雲安今晚表示，能在家鄉宜蘭開唱真的很開心，「從小到大，宜蘭的演唱會3根手指可以數出來，這裡有我們的歌迷、朋友、家人，還有我們的仇人，今天非常開心在這裡，先唱歌好了，我情緒太多了。」犬青也笑回：「對，你情緒太多了。」

唱到「愛在夏天」時，犬青因為想起出道至今的故事而落淚，告五人回憶，剛出道時曾在餐廳駐唱，有情侶和家人一起來吃飯，甚至會有人吵架，也讓他們在台上越唱越小聲，趣味往事逗笑全場。（編輯：謝雅竹）1130316

樂團「告五人」16日晚間在宜蘭舉辦「宇宙超有趣」演唱會，主唱犬青（左起）、鼓手哲謙、主唱雲安以歌曲「新世界」拉開演唱會序幕。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 113年3月16日
樂團「告五人」16日晚間在宜蘭舉辦「宇宙超有趣」演唱會，主唱犬青（左起）、鼓手哲謙、主唱雲安以歌曲「新世界」拉開演唱會序幕。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 113年3月16日
樂團「告五人」重返家鄉宜蘭，在宜蘭運動公園體育場舉辦「宇宙超有趣」演唱會，16日晚間首場吸引2萬歌迷到場共襄盛舉。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 113年3月16日
樂團「告五人」重返家鄉宜蘭，在宜蘭運動公園體育場舉辦「宇宙超有趣」演唱會，16日晚間首場吸引2萬歌迷到場共襄盛舉。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 113年3月16日
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