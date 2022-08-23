余苑綺癌逝余天嘆不來入夢 蔡總統預定24日弔唁

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藝人余天二女兒余苑綺病逝，靈堂設在台北鼎家會館，余天（中）23日上午前往靈堂仍難掩悲傷情緒，雙手合十向現場媒體致意。中央社記者裴禛攝 111年8月23日

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（中央社記者葉冠吟台北23日電）藝人余天、李亞萍的二女兒余苑綺21日癌逝，享年39歲，今天是靈堂開放第一天，余天難掩哀傷，坦言女兒都沒來入夢。總統蔡英文原訂今天前來弔唁，余天表示可能改至明天。

民進黨立委余天人脈橫跨政治圈、演藝圈，二女兒余苑綺日前病逝，民進黨台北市長參選人陳時中、藝人許效舜等人今天親自前來弔唁，親民黨主席宋楚瑜、交通部長王國材、民視董事長王明玉、歌手江蕙、藝人王彩樺、資深製作人邱瓈寬等則送花慰問。

原訂總統蔡英文今天也會到場弔唁，余天上午受訪時表示，蔡總統一早致電給自己，表示因台南員警殉職案，必須先處理，可能明天中常會結束才會過來。

余天表示，今天還會有幾位長官前來靈堂，很感謝他們公務繁忙之餘仍來弔唁；包括行政院長蘇貞昌、民進黨新北市長參選人林佳龍、基隆市長林右昌預定下午前來弔唁。

余天說，很希望女兒余苑綺能來入夢，睡前也一直想，但全家都沒有夢到。妻子李亞萍現在也因一想到女兒就哭，身體很虛弱，余天特別要她先別來靈堂，在家休息，「看她這樣哭，我一直拜託她不要這樣，因為綺綺也會捨不得，會放不下」。

由於余天先前才小中風、李亞萍身體也不大好，外界都很擔心夫妻兩人健康，余天坦言，現在每天量血壓都飆到160多，原本有維持130左右，「但碰到這種事情，也沒辦法」。

余苑綺的弟弟余祥銓受訪時表示，和姊姊余苑綺小時候一起在加拿大唸書，二姊一直很照顧他，不管是在加拿大還是在台灣。他提到，兩人只相差1歲，雖然有時會吵架、打鬧，但感情還是最好的，生日會互包紅包，也常送禮物給對方。

余祥銓說，二姊長眠地選定在基隆擁恆文創園區，和「喜劇天王」豬哥亮選在同一個地方；由於余苑綺是基督徒，追悼都採基督教儀式，家人不須守靈，但會需要有人禱告，這也是姊姊生前的心願。

根據家屬提供訃聞，余苑綺追思告別式將於29日在台北市立第一殯儀館景行廳舉行，上午8時是追思感恩禮拜、上午9時來賓弔唁。（編輯：張雅淨）1110823

藝人余天二女兒余苑綺病逝，靈堂設在台北鼎家會館，23日開放各界追悼，弟弟余祥銓（圖）上午前往靈堂，接受媒體訪問。中央社記者裴禛攝 111年8月23日

藝人余天二女兒余苑綺病逝，靈堂設在台北鼎家會館，23日開放各界追悼，民進黨台北市長參選人陳時中（中）上午前往致意。中央社記者裴禛攝 111年8月23日