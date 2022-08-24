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艾成追思音樂會 妻子王瞳穿白洋裝淚送最後一程

2022/8/24 17:46
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（中央社記者葉冠吟台北24日電）歌手艾成墜樓逝世，親友今天在台北以追思音樂會形式，來紀念一生熱愛音樂及表演的艾成，妻子王瞳也以一襲白色洋裝現身，因兩人原定9月要回馬來西亞辦婚禮，如今卻天人永隔。

艾成本名蔡艾成，1982年5月13日於馬來西亞出生，曾在「超級偶像」第2屆奪下冠軍，出演過「風水世家」、「新兵日記」、「父與子」、「我和我的兄弟．恩」等戲劇，艾成與藝人王瞳愛情長跑10年，2020年登記結婚，原本今年9月10日要回馬來西亞舉辦婚禮。

王瞳說，今天身上穿的洋裝，就是艾成送給她要在蜜月旅行穿的，「我就當作今天跟你辦婚禮」，坦言這幾天很悲傷，無法想像艾成離開，「用生命愛我的你，怎麼捨得我這麼難過」。

現場王瞳和艾成隔空共同演出，當畫面播出艾成留給王瞳的創作歌「我在這裡」時，王瞳就坐在鋼琴前伴奏。

王瞳也強忍淚水，感謝教會弟兄姊妹、藝人好友張芸京、潘奕如不眠不休為艾成追思音樂會所做的一切，也感謝所有人對丈夫的疼愛，協助完成這場「超乎想像 艾成了」追思音樂會。

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而艾成曾參與選秀節目「超級偶像」的老師黃國倫也在追思會透露，艾成最大的願望就是到北京鳥巢開唱，「多希望是在真正的演唱會遇到你，我以為還有很多時間做這些，雖然知道你去了更好的地方，但我們還是很想你」。

今天追思音樂會現場，艾成的圈內好友齊聚，包括藝人葉歡、李興文、王俐人、江俊翰、白家綺、吳東諺、浩子、張可昀（小甜甜）、林道遠、李明依、陳妍安、Gino、苗真、傅子純、洪毛等皆出席懷念艾成。（編輯：張芷瑄）1110824

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