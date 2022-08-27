北市：S2O潑水音樂祭主辦單位同意刪除不退費文字

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S2O Taiwan潑水音樂祭因出席藝人異動並公告不開放退費惹議。台北市消保官龔千雅27日赴活動現場洽談後表示，主辦單位已同意刪除官網等處的不可退費文字，若消費者仍有疑慮，可保留票根提出申訴。中央社記者劉建邦攝 111年8月27日

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（中央社記者劉建邦台北27日電）S2O Taiwan潑水音樂祭，因出席藝人異動，並公告不可退費惹議。北市消保官今天表示，主辦單位已同意刪除官網等處不可退費文字，消費者仍有疑慮，可保留票根申訴。

台北市法務局發布新聞資料指出，由斯邦奈公司主辦S2O Taiwan潑水音樂祭活動，預計27日、28日在大佳河濱公園舉辦，但主辦單位演出前公告部分國外藝人確定無法來台，並宣稱活動照常舉行，不開放退票，恐影響消費者權益。

台北市政府消保官龔千雅中午會同北市府文化局、行政院消保處至活動現場。龔千雅表示，到場後跟主辦單位洽談，要求刪除在官方網站及臉書（Facebook）粉絲專頁提到不可退費文字，若未刪除，會依消保法開罰或處置，主辦單位現場回應會刪除不可退費文字。

她說，主辦單位提及有補償方案，消費者若有疑慮選擇不進場，可保留票根提出申訴，主辦單位收到申訴後，會依程序處理。

消保官指出，至於已購票且進場消費的民眾，是否可要求主辦單位賠償，這部分未得到業者肯定回復，建議消費者自行評估。

因活動原邀請知名DJ表演，但因相關因素導致無法到場，許多消費者皆為DJ才買票，因臨時才知藝人無法出席且不能退票，感到錯愕。

與女友出席活動的陳先生說，當時會買票就是因有喜歡DJ要表演，但活動前才知道藝人無法出席，感覺受騙，也相當傻眼，考慮提申訴。

跟友人到場的吳先生表示，願意買票是為有支持DJ要到場表演，但近日才知藝人無法出席，感覺被耍，但因已買票，勉為其難到場，後續會提申訴。（編輯：方沛清）1110827