S2O潑水音樂祭藝人異動惹議 北市府：消費者可要求全額退費

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台北市法務局27日表示，S2O Taiwan潑水音樂祭，因國外藝人無法來台，主辦單位拒絕退票，已違反規定。（圖取自facebook.com/S2OTaiwan）

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（中央社記者劉建邦台北27日電）台北市法務局今天表示，S2O Taiwan潑水音樂祭，因國外藝人無法來台，主辦單位拒絕退票，已違反「藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項」規定。

法務局說，台北市統計26日至今天上午10時，已受理121件消費爭議申訴案。

台北市政府法務局發布新聞資料指出，由斯邦奈公司主辦S2O Taiwan潑水音樂祭活動，預計27日、28日在大佳河濱公園舉辦，但主辦單位演出前公告部分國外藝人確定無法來台，並宣稱活動照常舉行，不開放退票，恐影響消費者權益。

法務局表示，主辦單位昨天在臉書（Facebook）粉絲專頁公告活動照常舉行，且提到注意事項第15條，主辦單位保有更換場地及藝人權利，所以無法退票等內容，已違反文化部所訂「藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項」。

北市府消保官致電業者辦公室及聯繫臉書粉絲專頁，並透過業者所在地高雄市消保官協助，至今天凌晨未獲回應，因未能聯繫上主辦單位說明，消保官今天將會同北市府文化局赴活動現場進行瞭解相關狀況。

法務局指出，依「藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項」規定，業者應確保合於宣稱內容演出，主要表演人員或節目內容在預定表演前發生變動，業者需即時以適當方式公告並通知消費者，消費者在演出前可要求全額退費，未依規定通知或公告，表演結束後，消費者仍可要求全額退費。

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消保官提醒，因支持特定藝人要申請退票民眾，可保留票券等憑證，向業者主張退還票款，也可評估是否接受業者補償方案，因目前未能知道業者退款能力及期程，北市府將向主辦單位及售票平台KKTIX進行瞭解，後續依消保法辦理，維護消費者權益。

S2O Taiwan潑水音樂祭原本宣布韓國女團2NE1隊長CL擔任表演嘉賓，但被發現多名表演者都未標示公開行程，文化部昨天表示，已多次提醒主辦單位，但對方24日晚間才提出申請，決定予以駁回。（編輯：李錫璋）1110827