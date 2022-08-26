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2NE1隊長CL來台喊卡 文化部：主辦單位前天才申請

2022/8/26 14:36（8/26 15:11 更新）
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S2O Taiwan潑水音樂祭原宣布韓團2NE1隊長CL擔任表演嘉賓，但被發現多名表演者都未標示公開行程，文化部26日表示，主辦單位24日晚間才提出申請，決定予以駁回。（圖取自facebook.com/ChaelinCL）
S2O Taiwan潑水音樂祭原宣布韓團2NE1隊長CL擔任表演嘉賓，但被發現多名表演者都未標示公開行程，文化部26日表示，主辦單位24日晚間才提出申請，決定予以駁回。（圖取自facebook.com/ChaelinCL）
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（中央社記者王心妤台北26日電）明天登場的S2O Taiwan潑水音樂祭原本宣布韓國女團2NE1隊長CL擔任表演嘉賓，但被發現多名表演者都未標示公開行程，文化部今天也表示，已多次提醒主辦單位，但對方前晚才提出申請，決定予以駁回。

S2O Taiwan潑水音樂祭月初宣布韓國女團2NE1隊長CL將擔任表演嘉賓，另外還有百大DJ第11名KSHMR、與歌手蔡依林合作Stars Align的R3hab、5度來台的Danny Avila、義大利型男兄弟檔DJ VINAI、荷蘭Trap電音團Yellow Claw等人演出。

CL（李彩麟）近年將重心擴展至美國，因穿搭和音樂充滿個人魅力，也曾獲「時代」雜誌選為前百大最有影響力人物。

近期有韓國媒體報導CL才剛結束東京演出返回韓國，CL官方行程也把來台灣的表演拿掉，另外有多名DJ公開行程未寫上台灣的活動。

文化部今天表示，活動公開後已於18日、19日、23日、24日多次提醒主辦單位，但主辦單位24日晚上近8時才送件專案申請及相關防疫計畫，且活動涉及外國藝人及工作人員達68人，防疫資料也有許多缺漏。

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文化部表示，主辦單位提出的計畫，包含未事前會同地方政府勘查活動場域與動線；未通知機場公司及邊境管制相關單位人員通關、採檢與入境動線等規劃；防疫計畫也沒提出防護措施、藝人與工作人員下榻飯店及演出場地消毒方式、工作人員及接觸人員名單、追蹤管理機制等詳細資料，所提計畫皆未符合現行泡泡專案原則。且審查時間僅剩2天，決定予以駁回。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天下午在疫情記者會表示，指揮中心這幾天收到文化部的報告，報告中指出，文化部直到8月24日晚間才收到主辦單位防疫計畫，但計畫本身問題很多，加上時程太趕，沒有時間更動，因此暫未送到指揮中心，確定參與的國外藝人並不會來台。（編輯：張芷瑄）1110826

（圖取自facebook.com/S2OTaiwan）
（圖取自facebook.com/S2OTaiwan）
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